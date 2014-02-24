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Названы богатейшие люди мира

5 марта 2017, воскресенье, 17:28 – ИА СОЧИ-24

Названы богатейшие люди мира
Названы богатейшие люди мира
Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 богатейших людей мира. Места в тройке лидеров распределили между собой богатейшие американские бизнесмены, а в топ-100 попали и российские предприниматели.
Первое место в рейтинге миллиардеров занял основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 85,6 миллиарда долларов. На второй строчке расположился американские инвестор и предприниматель Уоррен Баффет
(78,9 миллиарда). Замкнул тройку лидеров глава компании Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).Богатейшим россиянином согласно рейтингу является глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин  Он занял 51-е место рейтинга. Состояние предпринимателя оценивается в 16,6 миллиарда долларов.Среди россиян, вошедших в топ-100 рейтинга Bloomberg, оказался и основной владелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов – его состояние эксперты оценили в 16,5 миллиарда (54-е место). Чуть ниже расположились глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг  (62-е место, 14,8 миллиарда), основатель USM Holdings Алишер Усманов (70-е место, 13,9 миллиарда), глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (71-е место, 13,9 миллиарда), акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман (74-е место, 13,4 миллиарда) и основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (100-е место, 11,6 миллиарда).По данным Bloomberg, больше других за последний год обогатился предприниматель Карлос Слим – его состояние выросло на 1,8 миллиарда долларов. Это позволило бизнесмену подняться на шестую строчку рейтинга.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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