Названы десять самых сильных армий мира

Специализирующийся на военных новостях и обзорах канал Global Conflict выпустил видео, в котором перечислены десять сильнейших армий мира. На первое место американские эксперты поместили США, на второе – Россию. а на третье – Китай. Специалисты сравнили армии разных стран мира по множеству параметров, куда вошли военный бюджет, численность армии, количество тяжелой техники, авиации и военно-морских сил. Отметим, это не первый подобный рейтинг и чаще всего тройка лидеров остается неизменной. Однако то, на каком именно месте в итоге окажутся Россия, Китай и США во многом зависит от методики подсчета. Отметим, сравнение военных сил той или иной страны актуализировалось после слов президента России Владимира Путина о мощи российского оружия. Американская сторона не смогла оставить его слова без ответа, заявив о своей армии как о самой передовой. Впрочем, большинство экспертов надеются, что до выяснений на практике чья же армия сильнее не дойдет.
Корреспондент издания Dni.Ru, который находится на традиционной пресс-конференции Владимира Путина, выяснил, на что идут журналисты ради привлечения внимания президента. Одни готовы поразить главу государства своим внешним видом, другие – красочными плакатами...»
Корреспондент издания Dni.Ru, который находится на традиционной пресс-конференции Владимира Путина, выяснил, на что идут журналисты ради привлечения внимания президента. Одни готовы поразить главу государства своим внешним видом, другие – красочными плакатами...»