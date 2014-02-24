Названы имена отстраненных российских скелетонистов
3 января 2017, вторник, 14:01 – ИА СОЧИ-24
Названы имена отстраненных российских скелетонистов
В Федерации бобслея России назвали имена четырех отстраненных спортсменов, которых подозревают в причастности к нарушению антидопинговых правил. Среди них оказались олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.Дисквалификация будет длиться до 19 января, передает ТАСС. Из-за этого спортсмены будут вынуждены пропустить два этапа Кубка мира по скелетону.
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Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»
Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»