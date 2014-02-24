Названы первые ответные меры России на санкции США
30 декабря 2016, пятница, 08:15 – ИА СОЧИ-24
Названы первые ответные меры России на санкции США
В Москве после введения антироссийских санкций со стороны США была закрыта англо-американская школа, передают "Аргументы и факты". По предварительным данным, это является первой ответной мерой Кремля на ограничения, наложенные Вашингтоном.Кроме того, по данным CNN, был закрыт доступ к посольской резиденцию в Серебряном бору. Официальный ответ российских властей на санкции США будет дан 30 декабря.
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В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»
Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»