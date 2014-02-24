Названы первые указы Трампа

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность. По его словам, эти документы будут подписаны сразу же после инаугурации."Несколько, около четырех-пяти мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать в отношении работы правительства", – цитирует РИА ФАН представителя Белого дома. Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января.
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Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»
Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»
Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»