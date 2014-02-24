Названы подорожавшие сильнее всего продукты

10 января 2017, вторник, 17:59 – ИА СОЧИ-24



Названы подорожавшие сильнее всего продукты

Федеральная служба государственной статистики назвала продукты, которые сильнее всего подорожали в 2016 году. Как оказалось, рекордный взлет продемонстрировала цена на масло.В Росстате подтвердили, что прирост цен на продовольственную продукцию в ушедшем году оказался ниже инфляции: он составил всего 4,6%. При этом некоторые продукты даже подешевели.По данным ведомства, на первом месте антирейтинга оказалось сливочное масло – его стоимость в 2016 году выросла на 20%. Также заметно увеличилась цена на другие молочные продукты (в среднем на 9,5%), рыбу и морепродукты (8,6%), крупы и алкогольные напитки (6,4%) хлеб и хлебобулочные изделия (5,9%). При этом на 4,5% подорожали макароны, на 3,4% – подсолнечное масло, на 1,6% – мясо.Примечательно, что некоторые товары по итогам 2016 года даже подешевели. Среди них оказалась вся плодоовощная продукция – в среднем цены в этой категории опустились на 0,9%. Стоимость свежих огурцов по итогам года и вовсе упала сразу на 23%.Важно отметить, что средняя стоимость минимального набора продуктов питания за 2016 год выросла лишь незначительно – на 3,7%. По итогам года эта цифра увеличилась до 3,7 тысячи рублей.Среди непродовольственных товаров в 2016 году быстрее всего дорожала табачная продукция – по итогам года рост цен в этой категории составил 17,8%. Кроме того, значительно поднялась стоимость ткани и обуви (7,6% и 9,2% соответственно).

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