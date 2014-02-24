Названы преимущества интима в отпуске

15 марта 2017, среда, 20:31 – ИА СОЧИ-24



Названы преимущества интима в отпуске

Оказывается, существуют научные причины того, почему секс во время отпуска намного лучше домашнего варианта. Психологи объяснили это способностью человека самораскрываться на отдыхе.Обыватели считают, что интимныеотношения в отпуске лучше тем, что в это время человек не отягощен повседневнойрутиной. Однако психологи видят более глубокую причину такого явления."Отдых может предоставитьпарам возможность самораскрываться – участвовать в новых интересныхдействиях… Это способствует сексуальному влечению, сексуальной активностии сексуальному удовлетворению", – цитирует профессора кафедры психологииЙоркского университета (Канада) Эми Муиз The Huffington Post. Ее мнению можно верить, поскольку научныеработы Муиз в частности, посвящены факторам, связанным с сексуальной удовлетворенностьюпартнеров.По ее словам, новыеощущения в отпуске помогают сделать секс более захватывающим. Кроме того, когдалюди хорошо проводят время вместе, они получают друг о друге больше способствующейсближению информации.По словам психолога,новый опыт, полученный за пределами спальни, усиливает желаниеи близость партнеров. Это повышает шансы на страстный секс. Проще иудобнее всего получить необычный опыт в отпуске.Также справедливо и то, чтопреимущества "отпускного" секса связаны с отсутствием стресса. Особенноактуально это для представительниц прекрасного пола. "Для сексуальноговозбуждения, особенно у женщин, части головного мозга, связанныес беспокойством и стрессом, необходимо отключить", – говоритпсихотерапевт, консультант по сексуальным отношениям Ян Кернер.Примечательно, что"отпускной секс" возможен и в повседневной жизни. Для этого нужно сделатьвместе со своей второй половинкой нечто новое и необычное, что покажетпартнера в новом свете.

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