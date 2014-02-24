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Названы преимущества интима в отпуске
15 марта 2017, среда, 20:31 – ИА СОЧИ-24
Обыватели считают, что интимные
отношения в отпуске лучше тем, что в это время человек не отягощен повседневной
рутиной. Однако психологи видят более глубокую причину такого явления.
"Отдых может предоставить
парам возможность самораскрываться – участвовать в новых интересных
действиях… Это способствует сексуальному влечению, сексуальной активности
и сексуальному удовлетворению", – цитирует профессора кафедры психологии
Йоркского университета (Канада) Эми Муиз The Huffington Post. Ее мнению можно верить, поскольку научные
работы Муиз в частности, посвящены факторам, связанным с сексуальной удовлетворенностью
партнеров.
По ее словам, новые
ощущения в отпуске помогают сделать секс более захватывающим. Кроме того, когда
люди хорошо проводят время вместе, они получают друг о друге больше способствующей
сближению информации.
По словам психолога,
новый опыт, полученный за пределами спальни, усиливает желание
и близость партнеров. Это повышает шансы на страстный секс. Проще и
удобнее всего получить необычный опыт в отпуске.
Также справедливо и то, что
преимущества "отпускного" секса связаны с отсутствием стресса. Особенно
актуально это для представительниц прекрасного пола. "Для сексуального
возбуждения, особенно у женщин, части головного мозга, связанные
с беспокойством и стрессом, необходимо отключить", – говорит
психотерапевт, консультант по сексуальным отношениям Ян Кернер.
Примечательно, что
"отпускной секс" возможен и в повседневной жизни. Для этого нужно сделать
вместе со своей второй половинкой нечто новое и необычное, что покажет
партнера в новом свете.
Источник:
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