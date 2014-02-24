Названы причины появления гипертонии

Российские ученые приблизились к пониманию причин появления гипертонии – повышенного артериального давления. По словам специалистов, предпосылки заболевания возникают в раннем возрасте. Эксперты полагают, что причиной повышения давления является изменение нервной активности и кровотока в головном мозге, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Такие выводы они сделали на основании лабораторного наблюдения за крысами.Специалисты проанализировали жизненные показатели двух групп грызунов. У первой не наблюдалось отклонений, а у второй в период жизни с четырех до шести недель было зафиксировано повышенное артериальное давление.По итогам работы ученые отметили сдвиги в показателях кровотока в некоторых артериях. Также у крыс наблюдалось изменение активности головного мозга, в частности ее снижение в префронтальной коре и усиление в районе гипоталамуса."Изучение физиологических изменений в раннем возрасте в организме крыс может прояснить природу высокого артериального давления. Понимание этого поможет предотвратить развитие болезни на ранней стадии", – заявила автор исследования Алиса Серяпина.Напомним, что природа гипертонии до сих пор не установлена: у 90-95% больных нет явных причин для повышения давления. При этом недуг может привести к нарушениям работы мозга, почек, сердца и других органов.
Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»
Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»