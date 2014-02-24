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Названы самые богатые россияне
20 марта 2017, понедельник, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Второй год подряд возглавляет
список самых богатых россиян совладелец "Новатэка" и
"Сибура" Леонид Михельсон. В мировом рейтинге он занял 46-е место. В прошлом году в глобальном
рейтинге миллиардер располагался на 60-й позиции.
На сегодняшний день
состояние нашего соотечественника оценивается в 18,4 миллиарда долларов. По сравнению с 2016
годом Михельсон увеличил свою "казну" на четыре миллиарда долларов.
Второе место в топ-3 самых богатых россиян занимает председатель
совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. В мировом рейтинге он расположился
на 51-м месте. За год его состояние выросло на 6,6 миллиардов
долларов. В данный момент оно составляет 17,5 миллиардов долларов. Закрыл тройку владелец Новолипецкого металлургического
комбината Владимир Лисин, в глобальном рейтинге занявший 57-е место. Его
состояние оценивается в 16,1 миллиардов долларов. В прошлом году оно было на 6,8
миллиардов меньше.Материал дополняется
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