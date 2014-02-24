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Названы самые грязные столицы мира

7 марта 2017, вторник, 14:58 – ИА СОЧИ-24

Названы самые грязные столицы мира
Названы самые грязные столицы мира
Эксперты обнародовали рейтинг уровня загрязненности мировых столиц. При составлении списка они ориентировались на сведения об уровне загрязнения воздуха в мегаполисах.

Самой загрязненной столицей в мире признан Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В антирейтинге также лидируют индийский Нью-Дели (Индия) и столица Катара Доха. Список опубликован
британской газетой The Telegraph
на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Звание самой чистой столицы мира досталось шведскому Стокгольму. На втором месте перечня оказался Веллингтон, столица Новой Зеландии, пишет издание Lenta.ru. Замыкает тройку самых чистых столичных городов австралийская Канберра.На четвертой строчке рейтинга расположилась столица Канады Оттава, на пятой – шотландский Эдинбург. В топ-10 самых чистых мировых столиц в порядке убывания вошли Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания). Ранее сообщалось, что Стокгольм занял второе место в перечне наиболее комфортных городов для жизни. Лидером рейтинга стал Копенгаген (Дания).По мнению экспертов, на качество комфорта города влияют не только состояние окружающей среды, но и уровень преступности. Кроме того, имеет значение время, затрачиваемое на дорогу до работы, а также ситуация в сфере здравоохранения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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