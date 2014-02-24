Названы самые несчастные страны

В Сети появился ежегодный рейтинг самых счастливых государств. Последние места в нем заняли африканские страны. Наименее счастливо население Центрально-Африканской Республики, сообщается в докладе World Happiness Report, подготовленном подразделением ООН. Также нижние строчки рейтинга заняли Танзания, Бурунди и Руанда. К ним примкнула Сирийская Арабская Республика.Самыми счастливыми эксперты признали жителей Норвегии, которая сместила с первой позиции Данию. В пятерку лидеров вошли Исландия, Швейцария и Финляндия.В топ-10 счастливых стран попали Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. США заняли 14-е место, Германия – 16-е, Великобритания – 19-е. России в 2017 году досталась 49-я строчка. По сравнению с 2016-м наша страна улучшила показатели, поднявшись на семь позиций.При составлении рейтинга эксперты анализировали уровень жизни граждан 155 стран. Среди значимых факторов можно выделить показатели ВВП на душу населения, господдержку, продолжительность жизни и свободу выбора.
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Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»
Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»