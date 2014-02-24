Названы самые опасные для человека бактерии

28 февраля 2017, вторник, 14:45 – ИА СОЧИ-24



Названы самые опасные для человека бактерии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список из 12 видов бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья человека. Эти микроорганизмы устойчивы к действию антибиотиков, а потому ученым только предстоит разработать методы борьбы с ними.Список опасных бактерий разбит на три группы: критическая, высокой и средней приоритетности, отмечается на официальном сайте организации. В первую входят микроорганизмы, которые умеют сопротивляться сразу нескольким видам медикаментов и представляют угрозу для лечения даже в специализированных лечебницах – это аcinetobacter baumannii, pseudomonas aeruginosa и еnterobacteriaceae.Именно эти микроорганизмыявляются причиной смертоносного заражения крови и пневмонии. Бактерии двух других групп не столь опасны для жизни человека и могут вызвать гонорею и сальмонеллез.Специалисты подчеркивают, что у микроорганизмов из этого списка есть способность искать все новые варианты сопротивления действию лекарственных средств и на генетическом уровне передавать эту способность другим бактериям. Авторы перечня также отмечают, что существуют бактерии, которые пока не угрожают здоровью человека, однако они очень быстро мутируют и в скором времени также будут представлять опасность. Как подчеркнули в ВОЗ, цель этого списка – подтолкнуть правительства стран к стимулированию научных исследований и разработок по борьбе с этими микроорганизмами. Они отмечают, что для этого необходимо создать новые эффективные антибиотики за счет инвестиций как со стороны государственных организаций, так и со стороны частного сектора.

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