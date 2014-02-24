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Названы самые опасные для человека бактерии

28 февраля 2017, вторник, 14:45 – ИА СОЧИ-24

Названы самые опасные для человека бактерии
Названы самые опасные для человека бактерии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список из 12 видов бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья человека. Эти микроорганизмы устойчивы к действию антибиотиков, а потому ученым только предстоит разработать методы борьбы с ними.
Список опасных бактерий разбит на три группы: критическая, высокой и средней приоритетности, отмечается на официальном сайте организации. В первую входят микроорганизмы, которые умеют сопротивляться сразу нескольким видам медикаментов и представляют угрозу для лечения даже в специализированных лечебницах – это аcinetobacter baumannii, pseudomonas aeruginosa и еnterobacteriaceae.Именно эти микроорганизмы
являются причиной смертоносного заражения крови и пневмонии. Бактерии двух других групп не столь опасны для жизни человека и могут вызвать гонорею и сальмонеллез.Специалисты подчеркивают, что у микроорганизмов из этого списка есть способность искать все новые варианты сопротивления действию лекарственных средств и на генетическом уровне передавать эту способность другим бактериям. Авторы перечня также отмечают, что существуют бактерии, которые пока не угрожают здоровью человека, однако они очень быстро мутируют и в скором времени также будут представлять опасность. Как подчеркнули в ВОЗ, цель этого списка – подтолкнуть правительства стран к стимулированию научных исследований и разработок по борьбе с этими микроорганизмами. Они отмечают, что для этого необходимо создать новые эффективные антибиотики за счет инвестиций как со стороны государственных организаций, так и со стороны частного сектора.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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