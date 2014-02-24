Не вся молочная продукция одинаково полезна

Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах. Поставлять продукцию будет АО "Вимм-Билль-Данн": это 50-граммовые упаковки детского творога, которые обойдутся государству в 6,5 рублей штука. Компания выиграла тендер, объявленный на сайте госзакупок. Его итоги были подведены 10 января. Победитель торгов получил контракт на 2017-2019 годы, на общую сумму 11,6 миллиарда рублей.Первоначальная сумма контракта составляла 16 миллиардов рублей. Однако ВБД предложил снизить его стоимость на 30% – и таким образом обошел своих конкурентов. Одна из позиций, которую обязуется поставить ВБД в рамках контракта, это творог стоимостью 6 рублей 43 копейки (при том, что цена, объявленная заказчиком, составляла 14 рублей 28 копеек, как свидетельствует информация на сайте госзакупок). Речь идет о твороге для детского питания с 6 месяцев "Агуша", с массовой долей жира 3-9%, в упаковке 50 грамм.Главным козырем компании стал тот факт, что она уже 14 лет поставляет в столичные раздаточные пункты детское питание, – во всяком случае, так посчитали в Федеральной антимонопольной службе. Уже 10 января 2017 года ФАС вынесла решение об отмене торгов. Служба признала, что действия Департамента здравоохранения города Москвы (заказчика) и Департамента города Москвы по конкурентной политике (исполнительного органа) противоречат части 3 статьи 56 Закона о контрактной системе – то есть, нарушают положения о проведении открытого конкурса. ВБД предпринял ответные шаги: компания обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании незаконным решения ФАС. Также ВБД направил обращение о принятии обеспечительных мер, которые гарантируют исполнение судебного решения, на что 25 января получила отказ. А столичный Департамент здравоохранения тем временем заключил контракт с ВБД, проигнорировав предписание антимонопольного ведомства. "Власти Москвы заключили контракт на поставку питания для детей и льготников столицы, руководствуясь исключительно многолетним опытом работы с поставщиком и экономической эффективностью", – прокомментировал результат торгов руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев в своем сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В то же время, столичные активисты решили провести собственное расследование и отправились в рейд по популярным магазинам Москвы. Они сравнили цены на творог в торговых сетях Пятёрочка, Детский мир, Дикси, Кораблик, Седьмой континент, Магнит. Всего было исследовано 15 магазинов, расположенных в разных районах города.Итоги исследования неутешительны. Как выяснилось, цена 50-граммовой упаковки классического творога "Агуша" во всех названных магазинах – 18,5 рублей. Учитывая, что из литра молока получается приблизительно 195 граммов творога, активисты произвели нехитрый расчет. Цена литра молока в тех же магазинах – около 56 рублей. Соответственно, утверждают они, стоимость 50-граммовой упаковки должна быть как минимум 14,36, а не 6,5 рублей.По мнению специалистов, достичь указанной в контракте цены ВБД сможет только, серьезно минимизировав все расходы. Ситуация усугубляется прогнозируемым дефицитом сырого молока и, как следствие, ростом цен на готовую продукцию, о чем сообщил "Коммерсантъ". Уже сейчас существующий дефицит молока по стране оценивается в 8,1 миллиона тонн.Активисты предполагают, что попытки сэкономить могут привести к ухудшению качества продукции. Тем более, что ранее уже фиксировались подобные факты – компания была привлечена к административной ответственности за превышение содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке. Бесконтрольный прием таких медикаментов может вызвать целый букет различных заболеваний – особенно у малышей.Оправданы ли попытки столичных властей сэкономить на детском питании – выяснится в ближайшее время. Поставки продукции ВБД начнутся с 1 марта.
Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»
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Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
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