Недоношенный детеныш бегемота стал звездой Сети

7 февраля 2017, вторник, 11:44 – ИА СОЧИ-24



Недоношенный детеныш бегемота стал звездой Сети

Недоношенный детеныш бегемота из зоопарка Цинциннати в США стремительно набирает популярность в соцсетях. Пользователи с удовольствием следят за тем, как ветеринары выхаживают очаровательную малышку Фиону.Фиона появилась на свет на шесть недель раньше срока. Чтобы малышка окрепла, ей требуется 24-часовая интенсивная терапия, сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram. Сотрудники публикуют фото и видео, чтобы пользователи могли следить за жизнью бегемотика, а при желании – оказывать материальную поддержку. Для нормального развития Фиона проходит множество процедур. Например, чтобы она начала нормально дышать, ветеринары кладут ее себе на грудь. Детеныш научился пить из бутылочки, а недавно работники зоопарка сняли на видео его первые шаги. Пока кроха держится неуверенно, но проявляет большой интерес к окружающему миру. Пользователи соцсети с удовольствием наблюдают на жизнью малышки и оставляют множество комментариев: "Фиона, ты такая хорошенькая!", "Настоящая девочка", "Держись! Скоро будешь большим бегемотищемздоровым и сильным", "Все отлично в этом мире, если с Фионой все в порядке!"

СОЧИ 24