Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
10 марта 2017, пятница, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан. По словам Шушкевича, поручение Лукашенко чиновникам трудоустроить до 1 апреля своих жен и любовниц, является "нелепой показухой". "При рыночной экономике не бывает, чтобы страна полностью справилась с проблемой безработицы. Ее можно уменьшить, стремиться к этому, но чтобы ликвидировать, это возможно только в коммунистических странах, где работает казарменный коммунизм", – сказал экс-глава Верховного Совета Белоруссии в беседе с НСН. Кроме того, по мнению Шушкевича, Лукашенко делает подобные заявления из-за того, что устранил из своего окружения всех более-менее умных и способных людей. "И сейчас с ним сверху до низу работают те, кто придерживается принципа: "ты начальник – я дурак", – сказал бывший белорусский лидер. В то же время он отметил, что это уже далеко не первое громко заявление Лукашенко, подчеркнув, что как и прошлые, нынешняя его инициатива вряд ли может быть выполнена. "Сейчас вышел закон о тунеядстве. Получилась нелепица: мать, которая обслуживает троих малолетних, до семи лет, детей, считается социальным иждивенцем и по этой норме должна платить налоги", – заявил Шушкевич. Ранее в Белоруссии вступил в силу закон, в соответствии с которым все не устроенные трудоспособные граждан обязаны найти себе работу. Или заплатить специальный налог. В противном случае их ожидает штраф за тунеядство. На данный момент извещения об уплате налога получили около полумиллиона человек.
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Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»