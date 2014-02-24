Немцы забыли позаботиться о Тиллерсоне

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон столкнулся с неожиданными трудностями в Бонне, куда прибыл на двухдневный саммит "Большой двадцатки". При попытке заселиться в отель он узнал, что все номера забронированы.
Причиной инцидента стало позднее подтверждение участия Рекса Тиллерсона в саммите. Организаторы мероприятия попытались найти отель поблизости, но все они оказались заселены. В результате госсекретаря США поселили в санатории в 30 минутах езды от Бонна, сообщает Bloomberg. Именно такой путь пришлось проделать иностранным коллегам, включая лондонского мэра Бориса Джонсона, чтобы побеседовать с ним.Первая зарубежная командировка бывшего главы ExxonMobil в статусе госсекретаря то и дело сопровождается конфузом. Ранее стало известно, что в рамках встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Рекс Тиллерсон сторонился журналистов. Западные СМИ отметили, что мероприятие пошло "не по сценарию": после приветственных фраз глав внешнеполитических ведомств журналисты получили сигнал покинуть помещение. Удивленный Лавров вступился за репортеров. "Зачем ты их выгнал?" – спросил он Тиллерсона. Напомним, что 16 февраля новый госсекретарь США впервые побеседовал с представителями медиасферы. После недолгого общения с прессой Тиллерсон покинул конференц-зал, проигнорировав вопрос, виделся ли он с Лавровым прежде.
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Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»