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Немецкие политики прибыли в Крым
26 марта 2017, воскресенье, 13:43 – СОЧИ-24
Это –
главным образом бизнесмены, которые
занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня –
депутаты от партии "Левые". Делегация планирует ознакомиться
с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также
встретиться в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром
Константиновым.
"Каждая
делегация из Германии, которая посещает Крым, первые шаги делает очень
настороженно. Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли
ни военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку.
Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корни
меняют", – подчеркнул Гемпель.
Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
сказал, что визиты в Крым иностранных делегаций позволяют "развеивать
ужасные истории", которые сочиняются о жизни полуострова.
"С каждым годом международные деловые контакты
расширяются. Сейчас они приобретают широкий размах и все больше
правительственных и парламентских структур различных стран принимают
решения, в которых по существу признается факт, что крымчане законно
выразили свое волеизъявление и референдум был справедливым и что волю
народа никто не может игнорировать", – сказал Мурадов.
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