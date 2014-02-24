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Немецкий посол довел Киев до истерики
7 февраля 2017, вторник, 22:00 – ИА СОЧИ-24
Глава комитета призвала коллег и дипломатов не
посещать назначенный на 7 февраля прием в посольстве ФРГ по случаю годовщины
установления дипотношений между Киевом и Берлином. Таким образом она решила "выразить
свою принципиальную украинскую позицию".
Гопко заявила, что позиция Райхеля не
отражает позицию Германии. "Мы считаем, что МИД Украины должен
незамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его
опровержение этого заявления. А министр Климкин должен доложить украинскому
парламенту о результатах такого разговора с послом, потому что это не
официальная позиция Германии", – цитирует Гопко украинское издание "Левый
берег".
Кроме того, политик потребовала от МИД
"незамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его
опровержение этого заявления". Гопко полагает, что слова Райхеля не могут
отражать официальную позицию Берлина.
Ранее посол Германии в Киеве отметил, что выборы на
территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут
пройти и без того, чтобы "на каждой городской администрации будет вывешен
украинский флаг". Выборы в Донбассе предусмотрены подписанными в феврале
2015-го Минскими соглашениями.
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