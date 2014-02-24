Немецкий посол довел Киев до истерики

7 февраля 2017, вторник, 22:00 – ИА СОЧИ-24



Немецкий посол довел Киев до истерики

Руководитель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко призвала бойкотировать посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля. Причиной такой реакции стали его слова о возможности проведения выборов в Донбассе.Глава комитета призвала коллег и дипломатов непосещать назначенный на 7 февраля прием в посольстве ФРГ по случаю годовщиныустановления дипотношений между Киевом и Берлином. Таким образом она решила "выразитьсвою принципиальную украинскую позицию".Гопко заявила, что позиция Райхеля неотражает позицию Германии. "Мы считаем, что МИД Украины долженнезамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать егоопровержение этого заявления. А министр Климкин должен доложить украинскомупарламенту о результатах такого разговора с послом, потому что это неофициальная позиция Германии", – цитирует Гопко украинское издание "Левыйберег".Кроме того, политик потребовала от МИД"незамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать егоопровержение этого заявления". Гопко полагает, что слова Райхеля не могутотражать официальную позицию Берлина.Ранее посол Германии в Киеве отметил, что выборы натерриториях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могутпройти и без того, чтобы "на каждой городской администрации будет вывешенукраинский флаг". Выборы в Донбассе предусмотрены подписанными в феврале2015-го Минскими соглашениями.

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