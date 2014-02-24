Неожиданный поворот в деле малайзийского Boeing

На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки. Согласно официальному отчету авиакомпании Malaysia Airlines, на борту самолета находились 239 человек. При этом по факту на рейс зарегистрировались 226 человек, которых сопровождали 12 человек экипажа. Таким образом, достоверно известно лишь о 238 людях на борту, и неучтенным остался еще один пассажир, считает следователь Андре Милн.По его мнению, именно "лишний" пассажир мог захватить контроль над воздушным судном. В управлении самолетом ему якобы дистанционно помогала группа внешней поддержки, сообщает Daily Mail.Между тем в пресс-службе авиакомпании заявили, что они знают о несоответствии задокументированного и реального числа пассажиров. Представитель организации пояснил, что компьютерный учетный лист с перечнем лиц на борту печатается за два часа до вылета. "Реальные цифры могут измениться даже в последние минуты перед вылетом, таким образом создавая несоответствие с данными на листе", – подчеркнули в пресс-службе. При этом в компании подтвердили, что по факту из аэропорта вылетели именно 227 пассажиров. Напомним, малайзийский Boeing 777 исчез с радаров над Индийским океаном в ночь на 8 марта 2014 года. Достоверных данных о произошедшем на борту до сих пор нет. Спасателям удалось обнаружить лишь шесть фрагментов воздушного судна. В январе 2017 года спасатели объявили о прекращении поисковой операции.
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Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
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