Невеста пыталась выкрасть жениха из тюрьмы в чемодане

10 января 2017, вторник, 21:43 – ИА СОЧИ-24



Невеста пыталась выкрасть жениха из тюрьмы в чемодане

В Венесуэле 25-летняя Антониета Роблес Сауда пыталась выкрасть своего возлюбленного из тюрьмы. Для этого находчивая латиноамериканка спрятала любимого мужчину в чемодан.Решительнонастроенная дама пришла в тюрьму с 6-летней дочкой на свидание с возлюбленным ХосеАнтонио Ансотеги. Она надеялась освободить любимого и воссоединиться с нимна свободе. Однако план провалился.Навыходе охранники заставили женщину расстегнуть подозрительно тугозаполненный чемодан. В нем среди детских игрушек и был найден заключенный,передает New York Post.Мужчинуотправили обратно за решетку, где онуже отбывает почти десятилетний срок за угон автомобиля. Его возлюбленную тоже взяли под стражу. Девочку забралипод присмотр социальные службы.Как писалиDni.ru, несколько лет назад правоохранительные органы Испании арестовали уникального вора,который забирался в чемодан и похищал ценные вещи из багажа пассажиров,доставляемого в аэропорт. Операция по задержанию преступника былапроведена в Барселоне.Внимание полицейских, как и в случае с попыткойпобега из тюрьмы ХосеАнтонио Ансотеги, привлек подозрительно большой чемодан. Стражи порядка открыли его и обнаружили мужчину. Приэтом злоумышленник был оснащен мобильным телефоном и инструментом для вскрытиязамков и застежек.Еще один курьезный случай с "игрой в прятки"произошел в прошлом году в Новосибирской области. Местные судебные приставы поймаливесьма изворотливого должника. Мужчина, задолжавший своим детям более 300 тысячрублей в виде алиментов, прятался от служителей закона под одеялом у бабушки.Отмечается, что должник предпринял попытку побега после того, как его вывели наулицу, но она увенчалась провалом.

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