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Невеста пыталась выкрасть жениха из тюрьмы в чемодане
10 января 2017, вторник, 21:43 – ИА СОЧИ-24
Решительно
настроенная дама пришла в тюрьму с 6-летней дочкой на свидание с возлюбленным Хосе
Антонио Ансотеги. Она надеялась освободить любимого и воссоединиться с ним
на свободе. Однако план провалился.
На
выходе охранники заставили женщину расстегнуть подозрительно туго
заполненный чемодан. В нем среди детских игрушек и был найден заключенный,
передает New York Post.
Мужчину
отправили обратно за решетку, где он
уже отбывает почти десятилетний срок за угон автомобиля. Его возлюбленную тоже взяли под стражу. Девочку забрали
под присмотр социальные службы.
Как писали
Dni.ru, несколько лет назад правоохранительные органы Испании арестовали уникального вора,
который забирался в чемодан и похищал ценные вещи из багажа пассажиров,
доставляемого в аэропорт. Операция по задержанию преступника была
проведена в Барселоне.
Внимание полицейских, как и в случае с попыткой
побега из тюрьмы Хосе
Антонио Ансотеги, привлек подозрительно большой чемодан. Стражи порядка открыли его и обнаружили мужчину. При
этом злоумышленник был оснащен мобильным телефоном и инструментом для вскрытия
замков и застежек.
Еще один курьезный случай с "игрой в прятки"
произошел в прошлом году в Новосибирской области. Местные судебные приставы поймали
весьма изворотливого должника. Мужчина, задолжавший своим детям более 300 тысяч
рублей в виде алиментов, прятался от служителей закона под одеялом у бабушки.
Отмечается, что должник предпринял попытку побега после того, как его вывели на
улицу, но она увенчалась провалом.
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