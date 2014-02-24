Невестка Доктора Лизы: Наша мама была героем

26 декабря 2016, понедельник, 18:46 – ИА СОЧИ-24



Невестка Доктора Лизы: Наша мама была героем

Супруга приемного сына Елизаветы Глинки Виктория Швец опубликовала на своей странице в Facebook памятные слова о своей свекрови, погибшей 25 декабря в катастрофе самолета Ту-154. Родные Доктора Лизы до сих пор не могут поверить, что ее нет в живых.Потеря близкогочеловека – самое тяжелое испытание в жизни. Поверить в трагедию, осознать,принять случившееся и найти силы жить дальше – через это пройти получается не увсех.Невестка погибшей вкатастрофе российского лайнера Елизаветы Глинки размесила на своей странице всоцсети пост, посвященный свекрови. "Я не могу поверить, что моей мамы нет в живых", – написалаВиктория."Она была самым замечательным человеком, самойлучшей свекровью, самым лучшим другом и наставником. Очень больно, что я немогу ее обнять и сказать, как сильно мы ее любим, поговорить с ней, еще больнеея не знаю, что сказать дочке (ее внучке и крестнице)", – пишет невестка. "Нашамама была Героем, человеком с большой буквы. Она помогала всем не жалея себя.Цените своих родных и близких, и дорожите каждым мгновением, проведенным с ними",– заключила Виктория Швец. Елизавета Глинка (ДокторЛиза) – российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог,специалист в области паллиативной медицины (США),исполнительный директор фонда "Справедливая помощь". Член Совета при президентеРоссии по развитию гражданского общества и правам человека.Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черногоморя. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека.Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имениАлександрова, журналисты российских телеканалов, известный врач ЕлизаветаГлинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путинобъявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовноедело.

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