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Невестка Доктора Лизы: Наша мама была героем
26 декабря 2016, понедельник, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Потеря близкого
человека – самое тяжелое испытание в жизни. Поверить в трагедию, осознать,
принять случившееся и найти силы жить дальше – через это пройти получается не у
всех.
Невестка погибшей в
катастрофе российского лайнера Елизаветы Глинки размесила на своей странице в
соцсети пост, посвященный свекрови. "Я не могу поверить, что моей мамы нет в живых", – написала
Виктория."Она была самым замечательным человеком, самой
лучшей свекровью, самым лучшим другом и наставником. Очень больно, что я не
могу ее обнять и сказать, как сильно мы ее любим, поговорить с ней, еще больнее
я не знаю, что сказать дочке (ее внучке и крестнице)", – пишет невестка. "Наша
мама была Героем, человеком с большой буквы. Она помогала всем не жалея себя.
Цените своих родных и близких, и дорожите каждым мгновением, проведенным с ними",
– заключила Виктория Швец. Елизавета Глинка (Доктор
Лиза) – российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог,
специалист в области паллиативной медицины (США),
исполнительный директор фонда "Справедливая помощь". Член Совета при президенте
России по развитию гражданского общества и правам человека.Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного
моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека.
Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени
Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета
Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин
объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное
дело.
Источник:
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