

Трамп поставил условие по санкциям против России сегодня, 13:29 Избранный президент США в своем интервью влиятельной американской газете The Wall Street Journal рассказал о вероятной отмене санкций против России. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона возможен в случае успешного сотрудничества двух стран в борьбе против терроризма...»

Невестка президента Чили угодила в скандал сегодня, 11:58 Чилийская прокуратура обвинила невестку президента страны Мишель Бачелет в мошенничестве. Женщине грозит пять лет тюремного заключения...»

У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17 сегодня, 11:00 Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них изъяты все материалы по делу...»

В Сети испугались видео с призраком вчера, 22:15 В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»



Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы вчера, 22:15 С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС вчера, 21:59 Прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Достраивать наша страна электростанцию не будет...»

Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным вчера, 21:58 Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным..»

В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка вчера, 21:44 В Стамбуле полиция задержала двух сообщников стрелка, устроившего бойню в местном ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, передает сайт "Комсомольская правда"..»