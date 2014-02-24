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Невестка президента Чили угодила в скандал

14 января 2017, суббота, 11:58 – ИА СОЧИ-24

Невестка президента Чили угодила в скандал
Невестка президента Чили угодила в скандал
Чилийская прокуратура обвинила невестку президента страны Мишель Бачелет в мошенничестве. Женщине грозит пять лет тюремного заключения.
Предприниматель Гонсало Виаль Конча заказал
принадлежащей 33-летней Наталиу Компаньон
компании составить восемь
докладов и исследовательских работ на тему горнодобывающей
промышленности. За это он заплатил около 1,5 миллиона долларов. Позже
выяснилось, что содержимое подготовленных работ было скопировано
из интернета,
сообщает газета Comercio. По данному факту было начато расследование.Как отмечает издание, судебное заседание по делу прошло в городе Ранкагуа, который находится в 80 километрах от Сантьяго.
Прокурор Эмилиано Арии обвинил
Наталиу Компаньон и ее партнера по бизнесуМаурисио Валеро
в мошенничестве. Кроме этого, жена старшего сына президента Чили может стать фигурантом еще одного судебного процесса. Ее компания могла брать взятки и уклоняться от уплаты налогов, нанеся убытки казне примерно на 165 тысяч долларов. Кроме того, женщина может быть замешана в спекуляциях с недвижимостью. В настоящее время с нее взята подписка о невыезде из страны.

Наталиу Компаньон должна ежемесячно появляться в полицейском участке.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:58
Невестка президента Чили угодила в скандал

Чилийская прокуратура обвинила невестку президента страны Мишель Бачелет в мошенничестве. Женщине грозит пять лет тюремного заключения...»

сегодня, 11:00
У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них изъяты все материалы по делу...»

вчера, 22:15
В Сети испугались видео с призраком

В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»

вчера, 22:15
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

вчера, 21:59
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вчера, 21:58
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вчера, 21:44
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

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