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Никитин подготовит Новгородскую область к ЧМ-2018
13 февраля 2017, понедельник, 15:58 – ИА СОЧИ-24
Назначение Никитина надо рассматривать в контексте будущих
президентских выборов. На руководящие посты в регионах назначаются относительно
молодые и авторитетные управленцы в возрасте 35-45 лет. В это время опыт уже
наработан, а возрастная апатия и инерция еще не появились, отмечает президент
фонда "Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов.13 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о
досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина.
Митин, руководивший Новгородской областью более девяти лет, заявил журналистам
о досрочном сложении полномочий. Он отметил, что принял решение не участвовать
в кампании по выборам губернатора в 2017 году. По его словам, он уходит с
должности по собственному желанию. Кроме того, Митин заявил, что уже попросил
главу государства о новом месте работы."Принять отставку губернатора Новгородской области
Митина С.Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевича
временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления
в должность лица, избранного губернатором Новгородской области. Настоящий указ
вступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте документа,
опубликованного на сайте Кремля.По словам Виноградова, Андрей Никитин обладает достаточным
опытом как в продвижении проектов, так и по взаимодействию с региональными
элитами. "Он интересен тем, что имеет опыт на федеральном уровне, где
считается одним из соавторов успешных проектов по повышению инвестиционного
климата, обеспечения на уровне регионов сокращения сроков регистрации
предприятий, и сроков подключения к сетям и коммуникациям. Предпринимательские
элиты в регионах были практически соавторами в рамках данной работы", -
сказал политолог.Политолог отметил еще один фактор, который делает Никитина
оптимальным кандидатом на пост и.о. руководителя региона. Опыт молодого
управленца и менеджера поможет ему придать новый импульс развитию Новгородской
области – особенно в контексте подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018
года.
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