Никитин подготовит Новгородскую область к ЧМ-2018

13 февраля 2017, понедельник, 15:58 – ИА СОЧИ-24



Никитин подготовит Новгородскую область к ЧМ-2018

Тенденция по назначению молодых управленцев на руководящие посты в регионах России продолжается. Очередной шаг в этом направлении – смена губернатора Новгородской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал руководитель Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.Назначение Никитина надо рассматривать в контексте будущихпрезидентских выборов. На руководящие посты в регионах назначаются относительномолодые и авторитетные управленцы в возрасте 35-45 лет. В это время опыт уженаработан, а возрастная апатия и инерция еще не появились, отмечает президентфонда "Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов.13 февраля президент России Владимир Путин подписал указ одосрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина.Митин, руководивший Новгородской областью более девяти лет, заявил журналистамо досрочном сложении полномочий. Он отметил, что принял решение не участвоватьв кампании по выборам губернатора в 2017 году. По его словам, он уходит сдолжности по собственному желанию. Кроме того, Митин заявил, что уже попросилглаву государства о новом месте работы."Принять отставку губернатора Новгородской областиМитина С.Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевичавременно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступленияв должность лица, избранного губернатором Новгородской области. Настоящий указвступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте документа,опубликованного на сайте Кремля.По словам Виноградова, Андрей Никитин обладает достаточнымопытом как в продвижении проектов, так и по взаимодействию с региональнымиэлитами. "Он интересен тем, что имеет опыт на федеральном уровне, гдесчитается одним из соавторов успешных проектов по повышению инвестиционногоклимата, обеспечения на уровне регионов сокращения сроков регистрациипредприятий, и сроков подключения к сетям и коммуникациям. Предпринимательскиеэлиты в регионах были практически соавторами в рамках данной работы", -сказал политолог.Политолог отметил еще один фактор, который делает Никитинаоптимальным кандидатом на пост и.о. руководителя региона. Опыт молодогоуправленца и менеджера поможет ему придать новый импульс развитию Новгородскойобласти – особенно в контексте подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018года.

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