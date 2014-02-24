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Никиту Белых закрывают в "Матросской Тишине"

31 января 2017, вторник, 14:01 – ИА СОЧИ-24

Никиту Белых закрывают в "Матросской Тишине"
Никиту Белых закрывают в "Матросской Тишине"
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых переводят из следственного изолятора "Лефортово" в больницу СИЗО-1 "Матросская Тишина". Такое решение принято на основании медицинского обследования заключенного.
"Белых этапируют сегодня в "Матросскую Тишину". Такое решение приняла медкомиссия, которая осмотрела его накануне", – цитирует агентство "Интерфакс" члена столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.По ее словам, медики оценили состояние заключенного как удовлетворительное. Она отметила, что врачи признали наличие у Никиты Белых хронических заболеваний.В больнице "Матросской Тишины" экс-губернатор пройдет комплексное медицинское обследование. По информации Евы Меркачевой, Федеральная служба исполнения наказаний уже направила в департамент здравоохранения Москвы запрос о предоставлении заключенному врачебной помощи.В частности, Никита Белых пройдет обследование у флеболога и эндокринолога. Также врачи займутся лечением ноги заключенного. Ранее экс-губернатор жаловался на защемление нерва. Адвокат Белых Андрей Грохотов также подтвердил перевод своего подзащитного в "Матросскую Тишину", сообщает РИА Новости. При этом он отметил, что у бывшего чиновника "много жалоб на состояние здоровья, которое ежедневно ухудшается".Напомним, ранее юрист сообщил о многочисленных нарушениях в организме экс-губернатора. "Белых поправился на 20 килограмм, это говорит о проблемах эндокринной системы, у него диабет второй степени. Он не гуляет, а большую часть времени лежит", – пояснил адвокат.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 20:30
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

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