|17 марта, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице
17 марта 2017, пятница, 19:01 – ИА СОЧИ-24
После инцидента 79-летнего телеведущего с жалобой на острую
боль доставили в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у Дроздова
оскольчатый перелом руки, передает Life.ru.
"Сломал левую руку, и ему наложили гипс", – рассказала жена
телеведущего Татьяна Дроздова. По ее словам, в настоящее время ученый чувствует
себя хорошо и уже готовится к выписке.
Как сообщали Dni.Ru, в ноябре прошлого года
Николай Дроздов попал в ДТП. Ученый сбил женщину, которая переходила дорогу. Тогда
сам ведущий не пострадал.
Николай Дроздов – российский ученый-зоолог и зоогеограф,
доктор биологических наук, профессор МГУ, общественный деятель. Член
экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас", член медиасовета
Русского географического общества, путешественник.
Он снялся в нескольких фильмах, его голосом говорят мульт-герои.
Наибольшую известность Дроздов получил благодаря работе в телепередаче "В мире
животных", которую ведет с 1975 года.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.