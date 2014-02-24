Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице

17 марта 2017, пятница, 19:01 – ИА СОЧИ-24



Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице

Известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов сломал руку. Он поскользнулся на улице и упал на локоть.После инцидента 79-летнего телеведущего с жалобой на оструюболь доставили в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у Дроздоваоскольчатый перелом руки, передает Life.ru."Сломал левую руку, и ему наложили гипс", – рассказала женателеведущего Татьяна Дроздова. По ее словам, в настоящее время ученый чувствуетсебя хорошо и уже готовится к выписке.Как сообщали Dni.Ru, в ноябре прошлого годаНиколай Дроздов попал в ДТП. Ученый сбил женщину, которая переходила дорогу. Тогдасам ведущий не пострадал.Николай Дроздов – российский ученый-зоолог и зоогеограф,доктор биологических наук, профессор МГУ, общественный деятель. Членэкспертного совета национальной премии "Хрустальный компас", член медиасоветаРусского географического общества, путешественник.Он снялся в нескольких фильмах, его голосом говорят мульт-герои.Наибольшую известность Дроздов получил благодаря работе в телепередаче "В миреживотных", которую ведет с 1975 года.

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