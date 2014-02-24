|30 декабря, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Никонов предложил обсудить отклоненный Путиным закон
29 декабря 2016, четверг, 23:01 – ИА СОЧИ-24
Как сказал Никонов, депутаты запланируют проведение
соответствующих парламентских слушаний, в которых примут участие представители
всех заинтересованных сторон. "Надо тщательно работать над всеми законами,
– подчеркнул он. – И максимально учитывать мнение широких общественных
кругов".
Никонов отметил, что он приветствует предложение главы
государства об усилении закона. "Чтобы
именно законодатели, а не правительство, установили перечень сведений и лиц,
имеющих доступ к этим сведениям, и ответственность лиц за их (сведений)
разглашение", – сказал депутат. Законодатель напомнил, что законопроект был разработан кабинетом
министров с целью собрать на единой платформе данные, которые сейчас содержатся
об учащихся на сайтах разных образовательных организаций, и защитить эту
платформу. "Сейчас эти данные не являются защищенными", – отметил
парламентарий."Я согласен с тем, что лучше определить перечень этих
данных именно законом, а не постановлением правительства, как это предлагало
правительство".Вячеслав Никонов считает, что президент таким образом
"предлагает повысить роль законодателей". По словам депутата,
доработка закона "потребует очень кропотливой работы"."Мы не будем спешить с тем, чтобы принимать этот закон
в измененной редакции, – отметил депутат. – Создание системы "Контингент
обучающихся" намечалось только на 2022 год, время еще есть".Ранее стало известно, что Владимир Путин отклонил законопроект
о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент
обучающихся". Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом
Федерации.Президент отметил, что законом "должен быть установлен
перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных
системах "Контингент обучающихся" субъектов Федерации и федеральной
информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены
лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность". Отклоняя
документ, Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность и
посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и
детей.Законопроект предусматривал, что в России появится госсистема
"Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся
детей. Кроме этого, в системе должен быть сформирован реестр организаций,
работающих по имеющим госаккредитацию образовательным программам. В систему
также предполагалось включить данные о документах об образовании или квалификации,
об обучении. При этом данные системы должны быть открытыми и общедоступными (кроме
случаев сохранения служебной или гостайны).
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.