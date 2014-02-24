Никонов предложил обсудить отклоненный Путиным закон

29 декабря 2016, четверг, 23:01 – ИА СОЧИ-24



Никонов предложил обсудить отклоненный Путиным закон

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в нижней палате парламентские слушания по отклоненному президентом закону о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Депутат считает, что "по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате".Как сказал Никонов, депутаты запланируют проведениесоответствующих парламентских слушаний, в которых примут участие представителивсех заинтересованных сторон. "Надо тщательно работать над всеми законами,– подчеркнул он. – И максимально учитывать мнение широких общественныхкругов".Никонов отметил, что он приветствует предложение главыгосударства об усилении закона. "Чтобыименно законодатели, а не правительство, установили перечень сведений и лиц,имеющих доступ к этим сведениям, и ответственность лиц за их (сведений)разглашение", – сказал депутат. Законодатель напомнил, что законопроект был разработан кабинетомминистров с целью собрать на единой платформе данные, которые сейчас содержатсяоб учащихся на сайтах разных образовательных организаций, и защитить этуплатформу. "Сейчас эти данные не являются защищенными", – отметилпарламентарий."Я согласен с тем, что лучше определить перечень этихданных именно законом, а не постановлением правительства, как это предлагалоправительство".Вячеслав Никонов считает, что президент таким образом"предлагает повысить роль законодателей". По словам депутата,доработка закона "потребует очень кропотливой работы"."Мы не будем спешить с тем, чтобы принимать этот законв измененной редакции, – отметил депутат. – Создание системы "Контингентобучающихся" намечалось только на 2022 год, время еще есть".Ранее стало известно, что Владимир Путин отклонил законопроекто создании федеральной и региональных информационных систем "Контингентобучающихся". Ранее документ был принят Госдумой и одобрен СоветомФедерации.Президент отметил, что законом "должен быть установленперечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационныхсистемах "Контингент обучающихся" субъектов Федерации и федеральнойинформационной системе "Контингент обучающихся", а также определенылица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность". Отклоняядокумент, Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность ипосчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей идетей.Законопроект предусматривал, что в России появится госсистема"Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихсядетей. Кроме этого, в системе должен быть сформирован реестр организаций,работающих по имеющим госаккредитацию образовательным программам. В системутакже предполагалось включить данные о документах об образовании или квалификации,об обучении. При этом данные системы должны быть открытыми и общедоступными (кромеслучаев сохранения служебной или гостайны).

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