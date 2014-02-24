Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток

На "Первом канале" вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом циничных интернет-мемов. Если раньше интернет-пользователи высмеивали поведение самой Дианы, то теперь объектом для шуток стала ее популярность, которая после трех предыдущих выпусков программы раздулась до невероятных размеров. Так, говорят, что программа "Пусть говорят" превратилась в сериал про Шурыгину, который будут показывать еще несколько десятков лет. Пользователей также позабавила фраза Дианы о том, что перебивать невежливо. В глазах общественности это никак не вяжется с чрезмерно раскованным поведением девушки. Досталось на орехи и новым звездным гостям выпуска – бывшему участнику реалити-шоу "Дом-2" Рустаму Солнцеву и певцу Прохору Шаляпину. Отметим, что последний неожиданно поддержал Шурыгину, чем вызвал негодование Солнцева. Кроме того, героем мемов стал и известный блогер Николай Соболев, который пытался вразумить публику и перестать раздувать популярность Дианы. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят" под названием "В разгар вечеринки". Тогда девушка заявила, что во время отдыха с друзьями в загородном доме ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным, однако зрители не поверили Диане, посчитав, что для жертвы она ведет себя слишком вызывающе.
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
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На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»