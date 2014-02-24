Новогоднее суеверие Ирины Хакамады

30 декабря 2016, пятница, 15:31 – ИА СОЧИ-24



Новогоднее суеверие Ирины Хакамады

Бывший депутат Госдумы трех созывов, политик и публицист Ирина Хакамада поведала, где и как будет встречать Новый год. Кроме того, она рассказала об особом ритуале, о котором никогда не забывает во время празднования.Хакамада рассказала, что на Новый год собирается приготовить много вареников с капустой и накормить ими родных и близких. Кроме того, под бой кремлевских курантов она напишет на бумажке свое желание, затем сожжет ее и бросит пепел в шампанское, которое сразу выпьет после этого. "Я каждый раз загадываю только одно: чтобы в России начался экономический рост и закончились все войны. Сбывается? Сбывается, но медленно", – передает слова политика Life.ru. Дома, с семьей, новогодний праздник планируют отмечать также многие чиновники. Министр промышленности Денис Мантуров, например, заявил, что встретит 2017-й в кругу близких за столом, с оливье. Дома, с родными, останется и министр здравоохранения Вероника Скворцова. "У меня будет такой домашний праздник, встречу Новый год с детьми, родителями, внуком", – сказала она.В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова планирует наготовить много угощений, а после отпраздновать Новый год веселыми плясками вместе с внучкой. По ее словам, для нее подготовка и ожидание праздника даже важнее, чем само торжество. "Это самое интересное и захватывающее, когда вместе с внучкой начинаешь наряжать елку, сюрпризы готовить. Все зависит от нас – если хотим продлить праздник, то начинаем раньше готовиться, думать, как удивить близких", – призналась она. А один из самых веселых российских политиков Владимир Жириновский намеревается встретить Новый год на улице. По его словам, 31 декабря он хочет погулять до вечера, затем побыть в кругу семьи, а после полуночи вновь выйти на улицу. "В 12 ночи я подниму тост за Новый год. Чтобы люди не злились, не ревновали, женились, вступали во второй, третий брак. Пусть марш Мендельсона звучит во всех городах России", – сказал в своей обычной эксцентричной манере депутат.

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