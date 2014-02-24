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Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть

29 декабря 2016, четверг, 18:14 – ИА СОЧИ-24

Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть
Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть
В Сети в преддверии Нового года была опубликована подборка самых смешных видео 2016 года. Ролик практически мгновенно был признан вирусным и начала набирать популярность.
На момент написания статьи видеозапись посмотрели почти три миллиона раз. В подборку вошли такие классические новогодние происшествия, как нападение котов на елку и неожиданная реакция детей на подарки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»

сегодня, 20:59
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Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске..»

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Во время семейного праздничного отдыха на Гавайях действующий президент США Барак Обама поужинал в японском ресторане Nobu в Гонолулу. Посетители заведения очень удивились такому гостю...»

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