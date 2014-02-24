Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть

В Сети в преддверии Нового года была опубликована подборка самых смешных видео 2016 года. Ролик практически мгновенно был признан вирусным и начала набирать популярность. На момент написания статьи видеозапись посмотрели почти три миллиона раз. В подборку вошли такие классические новогодние происшествия, как нападение котов на елку и неожиданная реакция детей на подарки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»