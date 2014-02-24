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Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист

19 марта 2017, воскресенье, 18:01 – ИА СОЧИ-24

Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист
Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист
Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал.
Неофициальное звание любимого журналиста Путина Андрей Колесников считает не совсем верным. Хотя и отмечает, что за долгую работу рядом с президентом России успел установить с ним довольно тесные отношения. Однажды российский лидер даже прокомментировал внешний вид журналиста.Это произошло на пресс-конференции, где присутствовал Анатолий Сердюков, который тогда еще занимал должность министра обороны. Журналисты чувствовали, что именно сегодня президент России объявит об отставке главы Минобороны. И российский лидер, по всей видимости, ощутил растущую напряженность, которую решил разбавить шуткой."Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я вам куплю нормальные штаны, такие как у меня", – вспомнил события того дня Андрей Колесников. Впрочем, большее внимание вызвало другое его воспоминание. Во время поездки в Оренбургскую область президенту России удалось в спокойной обстановке покормить лошадей Пржевальского. Учитывая напряженнейший график Владимира Путина, это стало настолько эмоциональным событием, что он оказался совсем беззащитным."Наверное, тогда ему можно было задать любой вопрос. Именно поэтому я не задал никакого", – рассказал журналист.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:01
Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист

Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал...»

сегодня, 17:29
Ребенок утонул в колодце под Москвой

Девятилетний мальчик играл с друзьями на территории аэродрома в деревне Большое Грызлово Серпуховского района Московской области..»

сегодня, 17:16
Автохамы избили и расстреляли пешехода на севере Москвы

В больницу в тяжелом состоянии был доставлен житель Москвы. Выяснилось, что мужчина серьезно пострадал в ходе дорожного конфликта...»

сегодня, 16:14
Гигантский крокодил убил футболиста в Африке

Защитник мозамбикского футбольного клуба "Атлетико Минейро де Тет" 19-летний Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила на реке Замбези, передает ТАСС..»

сегодня, 15:01
На козырьке дома в Москве нашли тело школьницы

На козырьке подъезда жилого дома по адресу Пролетарский проспект, 37 на юге Москвы было обнаружено тело 16-летней девушки, передает РИАМО..»

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Жесточайшее падение лыжника с горы попало на видео

Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упал со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»

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