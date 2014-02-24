Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист
19 марта 2017, воскресенье, 18:01 – ИА СОЧИ-24
Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист
Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал. Неофициальное звание любимого журналиста Путина Андрей Колесников считает не совсем верным. Хотя и отмечает, что за долгую работу рядом с президентом России успел установить с ним довольно тесные отношения. Однажды российский лидер даже прокомментировал внешний вид журналиста.Это произошло на пресс-конференции, где присутствовал Анатолий Сердюков, который тогда еще занимал должность министра обороны. Журналисты чувствовали, что именно сегодня президент России объявит об отставке главы Минобороны. И российский лидер, по всей видимости, ощутил растущую напряженность, которую решил разбавить шуткой."Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я вам куплю нормальные штаны, такие как у меня", – вспомнил события того дня Андрей Колесников. Впрочем, большее внимание вызвало другое его воспоминание. Во время поездки в Оренбургскую область президенту России удалось в спокойной обстановке покормить лошадей Пржевальского. Учитывая напряженнейший график Владимира Путина, это стало настолько эмоциональным событием, что он оказался совсем беззащитным."Наверное, тогда ему можно было задать любой вопрос. Именно поэтому я не задал никакого", – рассказал журналист.
Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал...»
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Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал...»
Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упал со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»