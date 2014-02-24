ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

19 января 2017, четверг, 14:45 – ИА СОЧИ-24

Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной
Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего.
"Я спасся, потому что пошел забрать кое-что из автомобиля", – цитирует 38-летнего туриста итальянское агентство ANSA. Он также отметил, что под завалами снега остались его жена и двое детей. "Когда пришла лавина, меня накрыло снегом, но я смог выбраться. Машину не задело, поэтому я ждал в ней приезда спасателей", – отметил он. Спасатели экстренно госпитализировали выжившего. Второго постояльца, который во время катастрофы также находился вне отеля, доставили в больницу с сильным обморожением. Между тем спасатели обнаружили тело первого погибшего под завалами снега туриста. Продолжаются поиски остальных постояльцев.В социальных сетях появилось множество фотографий и видеозаписей с места трагедии. В частности, в интернете появились первые кадры изнутри заваленного снегом отеля. "Мы не можем сейчас многого добиться, здание почти разрушено. Это больше похоже на груду мусора, чем на отель", – цитирует Reuters члена бригады спасателей. "Отель находится под угрозой обрушения, он практически полностью разрушен. Мы не услышали никакой реакции, никаких голосов в ответ на наши клики. Мы продолжаем раскопки и поиски людей", – продолжил он. Ранее стало известно, что пятиметровая лавина также преградила пути проезда к отелю. Это осложнило работу сотрудников экстренных служб. Напомним, десятки постояльцев отеля в итальянской провинции Пескара погибли в результате схода гигантской снежной лавины. Трагедия произошла спустя несколько часов после мощного землетрясения в центре Италии магнитудой 5.0. По данным Ростуризма, трагедия не коснулась наших соотечественников. "Российских туристов не было в этой гостинице. Это мини-отель, он не особо популярен у россиян", – заявил собеседник агентства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:00
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: к Москве приближается снегопад...»

сегодня, 15:00
Что иностранцы думают о крещенских купаниях

С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

сегодня, 14:59
Белорусские спасатели покорили интернет

Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»

сегодня, 14:45
Курс рубля упал после слов Шувалова

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»

сегодня, 14:45
Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»

сегодня, 14:44
Запад предсказывает триумф России в Молдавии

Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»

сегодня, 14:14
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы

В комнате охраны в одной из школ по Мячковскому бульвару на юго-востоке Москвы произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы..»

сегодня, 14:00
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, нашли в реке Ижоре, передает Life.ru..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:00
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: к Москве приближается снегопад...»

сегодня, 15:00
Что иностранцы думают о крещенских купаниях

С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

сегодня, 14:59
Белорусские спасатели покорили интернет

Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»

сегодня, 14:45
Курс рубля упал после слов Шувалова

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»

сегодня, 14:45
Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»

сегодня, 14:44
Запад предсказывает триумф России в Молдавии

Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»

сегодня, 14:14
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы

В комнате охраны в одной из школ по Мячковскому бульвару на юго-востоке Москвы произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы..»

сегодня, 14:00
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, нашли в реке Ижоре, передает Life.ru..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.