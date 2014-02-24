Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

19 января 2017, четверг, 14:45 – ИА СОЧИ-24



Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего."Я спасся, потому что пошел забрать кое-что из автомобиля", – цитирует 38-летнего туриста итальянское агентство ANSA. Он также отметил, что под завалами снега остались его жена и двое детей. "Когда пришла лавина, меня накрыло снегом, но я смог выбраться. Машину не задело, поэтому я ждал в ней приезда спасателей", – отметил он. Спасатели экстренно госпитализировали выжившего. Второго постояльца, который во время катастрофы также находился вне отеля, доставили в больницу с сильным обморожением. Между тем спасатели обнаружили тело первого погибшего под завалами снега туриста. Продолжаются поиски остальных постояльцев.В социальных сетях появилось множество фотографий и видеозаписей с места трагедии. В частности, в интернете появились первые кадры изнутри заваленного снегом отеля. "Мы не можем сейчас многого добиться, здание почти разрушено. Это больше похоже на груду мусора, чем на отель", – цитирует Reuters члена бригады спасателей. "Отель находится под угрозой обрушения, он практически полностью разрушен. Мы не услышали никакой реакции, никаких голосов в ответ на наши клики. Мы продолжаем раскопки и поиски людей", – продолжил он. Ранее стало известно, что пятиметровая лавина также преградила пути проезда к отелю. Это осложнило работу сотрудников экстренных служб. Напомним, десятки постояльцев отеля в итальянской провинции Пескара погибли в результате схода гигантской снежной лавины. Трагедия произошла спустя несколько часов после мощного землетрясения в центре Италии магнитудой 5.0. По данным Ростуризма, трагедия не коснулась наших соотечественников. "Российских туристов не было в этой гостинице. Это мини-отель, он не особо популярен у россиян", – заявил собеседник агентства.

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