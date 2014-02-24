Новые технологии придут на помощь депутатам

13 февраля 2017, понедельник, 13:58 – ИА СОЧИ-24



Новые технологии придут на помощь депутатам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей создания специальной компьютерной программы, которая позволила бы народным избранникам эффективнее контролировать работу своих приемных в регионах. Соответствующее заявление председатель нижней палаты парламента сделал во время посещения инновационного центра "IT-парк" в Казани.Во время посещения технопарка Вячеславу Володину рассказали о действующей в Татарстане программе "Народный контроль", которая позволяет осуществлять эффективную связь между гражданами и руководством региона. Как полагает спикер Госдумы, подобный опыт был бы полезен и в работе нижней палаты российского парламента. По словам Володина, Госдума для еще большего повышения эффективности своей деятельности должна улучшить качество работы приемных отделений парламентариев в регионах, чтобы депутат, находясь в Москве, был постоянно информирован о том, какие обращения поступают в его приемную, как долго они рассматриваются и рассматриваются ли вообще. "Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утро начинал с контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Нам важно, чтобы депутат не терял связь с регионом", – сказал руководитель нижней палаты парламента.В то же время Володин отметил перспективность взаимодействия Госдумы с казанским технопарком, подчеркнув, что такая кооперация была бы полезна в деле создания специальной компьютерной программы, которая бы контролировала прохождение законопроектов от их внесения до принятия. По словам думского спикера, над созданием программы совместно с "IT-парком" могли бы работать думский аппарат и глава комитета палаты по информационной политике Леонид Левин.Стоит отметить, что Вячеслав Володин занимался вопросами развития IT-отрасли в России еще во время работы на должности заместителя руководителя администрации президента. Именно при его поддержке в 2014 году был создан Институт развития интернета (ИРИ), целью которого стало развитие современных технологий в России, в том числе создание отечественного софта и выстраивание диалога между властью и участниками этого перспективного рынка. Кроме того, в 2015 году ИРИ подготовил программу развития российского интернета и связанных с ним отраслей экономики, которая вскоре была представлена президенту Владимиру Путину.

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