Новые тренды феминизма

31 декабря 2016, суббота, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Новые тренды феминизма

В России феминизм исторически развивался достаточно медленно и плавно, однако в 2016 году он неожиданно поднялся на качественно иной уровень. Именно в уходящем году впервые общество серьезно пересмотрело свои взгляды на сексуальную свободу женщины, а также на ее право открыто говорить на табуированные темы.Флешмоб "Я не боюсь сказать"Изначально акцию, посвященную жертвам сексуального насилия, инициировала в соцсетях украинская активистка Анастасия Мельниченко. Девушка поделилась с пользователями своим травматичным опытом и призвала всех, кто пережил подобное, перестать обвинять себя в случившемся. Признание блогерши запустило целую лавину душещипательных женских историй об изнасиловании. Очень быстро флешмоб под хештегом "янебоюсьсказать" добрался и до России. Оказалось, что масштаб проблемы огромен. Судя по количеству страшных историй, каждая вторая женщина подверглась грубому нарушению своих физических границ. Более того, акция нашла отклик и в сердцах мужчин, которые, быть может, впервые всерьез задумались о том, к каким душевным травмам приводит игнорирование женского "нет". Впрочем, у флешмоба нашлись и ярые противники. Так, некоторые эксперты заявили, что акция приводит к повторной травматизации жертв насилия, а также тех, кто просто читает их истории. Многие пользователи соцсетей обвинили участниц флешмоба в формировании негативного образа мужчины-агрессора. В любом случае, именно благодаря "янебоюсьсказать" общество впервые открыто признало, что в изнасиловании виноват насильник, а не жертва. Скандал вокруг женского обрезанияВторым важным событием в мире российского феминизма стал доклад, опубликованный фондом "Правовая инициатива по России" о практике женского обрезания в Дагестане. Новость о том, что в стране до сих пор есть места, где девочки насильно подвергаются жестокой и бессмысленной хирургической операции, вызвала мощный резонанс в обществе. Комментируя доклад, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что подобная практика помогает усмирить "женскую прыть" и неплохо было бы сделать обрезание всем женщинам. Однако мнение муфтия резко раскритиковали депутаты, медики и знаменитости, заявившие, что взрослые не имеют право распоряжаться телами несовершеннолетних детей и подвергать их здоровье риску. Символически разрешила бурную дискуссию в пользу женщин депутат и оперная певица Мария Маскакова. Именно она внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за женское обрезание. Согласно документу, максимальное наказание за это преступление – десять лет тюрьмы. Попытка запретить абортыХирургическое прерывание беременности уже давно является объектом многочисленных этических, моральных и юридических споров. Однако в 2016 году общество особенно рьяно спорило по этому поводу. Скандал разразился после того, как Патриарх Кирилл призвал полностью запретить аборты в России. По мнению главы РПЦ, за эмбрионом необходимо закрепить статус человека и, соответственно, защищать его права так же, как и права рожденных детей. Мнение Кирилла буквально раскололо общество на две части. Некоторые известные личности, а также медики и сексологи поддержали патриарха, отметив, что подобный закон защитит женщин от необдуманного шага и, в целом, повысит демографический уровень в стране. Однако большинство экспертов и звезд шоу-бизнеса выступили против вмешательства закона в интимную жизнь женщины. В частности, по их мнению, запрет абортов приведет к всплеску нелегальных операций такого рода, а также спровоцирует у женщин депрессивные расстройства и даже суицидальные мысли. Опрос ВЦИОМ также показал, что большинство россиян против того, чтобы государство запретило хирургическое прерывание беременности.

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