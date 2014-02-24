Новые версии крушения Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 20:29 – ИА СОЧИ-24



Новые версии крушения Ту-154

В настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо.Некачественное топливоЭксперты считают,что в случае развития подобного сценария произошел бы последовательный отказдвигателей. Самолет не упал бы столь быстро.Кроме того, летчик-испытатель,заслуженный пилот России, гендиректор и совладелец ЗАО "Авиакомпания Спарк+"Вадим Базыкин считает, что самолет Минобороны долетел из Чкаловска до Сочи, а у него в баках еще оставалось топливо. Однако вовсе отказываться от этой версии эксперт не стал. "В аэропортах сейчас очень серьезный контроль. Такая версия маловероятна, но, однозначно, она должна рассматриваться",– цитирует специалиста RT. Попадание в двигатель посторонних предметовВадим Базыкинотметил, что случаи попадания птиц в один из двигателей Ту-154 в прошлом ужефиксировались. Но не все так однозначно. Так, если бы это произошло, оставшиесядва двигателя должны были бы взять на себя нагрузку. В связи с этим экспертсчитает эту версию маловероятной. С ним согласен испециальный корреспондент журнала "Авиапанорама" Евгений Матвеев. Он заявил,что при выходе из строя одного двигателя настолько резкого падения самолета,как в случае с Ту-154, произойти не могло.Ошибка пилотированияЭкспертыпридерживаются мнения, что речь, скорее всего, идет не об ошибке пилотирования,а о ситуации, не позволившей пилотам достаточно быстро среагировать. Хотя,разумеется, нельзя не учитывать и человеческий фактор."Да, этотехника не последнего поколения, ей управляют пилоты, а не компьютеры, каксейчас, когда исключен человеческий фактор", – считает Базыкин. Отметим, командир Ту-154 Роман Волков былвысококлассным профессионалом. Общий налет Летчика первогокласса составлял три тысячи часов. Техническая неисправностьЗаслуженныйпилот России Вадим Базыкин отметил, что Ту-154 не оборудован дисплеями,устанавливаемыми в самолетах последнего поколения. Они оперативно снабжаютнеобходимой информацией о состоянии борта.По мнению специалиста,дело могло быть в неисправности, на которую экипаж сначала не обратил вниманияи решил не докладывать диспетчерам. "Поскольку они начали разворачиваться,значит, они с чем-то боролись, но не воспринимали это как что-то серьезное и непередавали информацию на землю", – предположил летчик.Несинхроннаямеханизация крылаПомимо официальныхсуществуют и предположительные версии, рассматриваемые экспертами. Однако онитоже имеют под собой логическую основу.Выдвигаясобственную версию, летчик-испытатель и пилот "Бурана" Магомед Толбоев заявил,что "возможной причиной крушения могла статьнесинхронная механизация крыла". "Когда одна секция крыла убирается, а втораяне убирается – такой случай у нас был. Но пока мы не можем ничего утверждать",– подчеркнул он. Перегруз самолетаЕще одной версией авиакатастрофыстал перегруз самолета. "Свидетельскиепоказания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования,говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-топричине – возможно, перегруза и технической неисправности —рухнул в море", – цитирует знакомый с ситуацией источник "Интерфакс". О том, чтосамолет необычно долго летел низко, не набирая высоту, рассказали очевидцы.Теракт или диверсияОдной из возможных версийкатастрофы назывался теракт. Однако согласно результатам предварительногорасследования, признаков теракта или диверсии на борту упавшего в Черном море самолетане обнаружено. По информации ФСБ, ТУ-154 не перевозил грузов военного илидвойного назначения. "По поводу теракта уменя существует лишь единственное сомнение: самолет не должен был оказаться вСочи, дозаправка планировалась в Моздоке, а потому, маловероятно, что вадлерском аэропорту кто-то мог целенаправленно пронести взрывчатые веществаименно на этот борт", – цитирует одного из действующих пилотов крупнойроссийской авиакомпании "Московский Комсомолец". Он предположил, что кто-нибудьлегко мог попросить передать небольшую "посылочку" приятелю, родственнику илизнакомому в Хмеймим.

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