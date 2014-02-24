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Новые версии крушения Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 20:29 – ИА СОЧИ-24
Некачественное топливоЭксперты считают,
что в случае развития подобного сценария произошел бы последовательный отказ
двигателей. Самолет не упал бы столь быстро.
Кроме того, летчик-испытатель,
заслуженный пилот России, гендиректор и совладелец ЗАО "Авиакомпания Спарк+"
Вадим Базыкин считает, что самолет Минобороны долетел из Чкаловска до Сочи, а у него в баках еще оставалось топливо. Однако вовсе отказываться от этой версии эксперт не стал. "В аэропортах сейчас очень серьезный контроль. Такая версия маловероятна, но, однозначно, она должна рассматриваться",
– цитирует специалиста RT. Попадание в двигатель посторонних предметов
Вадим Базыкин
отметил, что случаи попадания птиц в один из двигателей Ту-154 в прошлом уже
фиксировались. Но не все так однозначно. Так, если бы это произошло, оставшиеся
два двигателя должны были бы взять на себя нагрузку. В связи с этим эксперт
считает эту версию маловероятной. С ним согласен и
специальный корреспондент журнала "Авиапанорама" Евгений Матвеев. Он заявил,
что при выходе из строя одного двигателя настолько резкого падения самолета,
как в случае с Ту-154, произойти не могло.Ошибка пилотирования
Эксперты
придерживаются мнения, что речь, скорее всего, идет не об ошибке пилотирования,
а о ситуации, не позволившей пилотам достаточно быстро среагировать. Хотя,
разумеется, нельзя не учитывать и человеческий фактор."Да, это
техника не последнего поколения, ей управляют пилоты, а не компьютеры, как
сейчас, когда исключен человеческий фактор", – считает Базыкин. Отметим, командир Ту-154 Роман Волков был
высококлассным профессионалом. Общий налет Летчика первого
класса составлял три тысячи часов. Техническая неисправность
Заслуженный
пилот России Вадим Базыкин отметил, что Ту-154 не оборудован дисплеями,
устанавливаемыми в самолетах последнего поколения. Они оперативно снабжают
необходимой информацией о состоянии борта.По мнению специалиста,
дело могло быть в неисправности, на которую экипаж сначала не обратил внимания
и решил не докладывать диспетчерам. "Поскольку они начали разворачиваться,
значит, они с чем-то боролись, но не воспринимали это как что-то серьезное и не
передавали информацию на землю", – предположил летчик.Несинхронная
механизация крыла
Помимо официальных
существуют и предположительные версии, рассматриваемые экспертами. Однако они
тоже имеют под собой логическую основу.
Выдвигая
собственную версию, летчик-испытатель и пилот "Бурана" Магомед Толбоев заявил,
что "возможной причиной крушения могла стать
несинхронная механизация крыла". "Когда одна секция крыла убирается, а вторая
не убирается – такой случай у нас был. Но пока мы не можем ничего утверждать",
– подчеркнул он. Перегруз самолетаЕще одной версией авиакатастрофы
стал перегруз самолета. "Свидетельские
показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования,
говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то
причине – возможно, перегруза и технической неисправности —
рухнул в море", – цитирует знакомый с ситуацией источник "Интерфакс". О том, чтосамолет необычно долго летел низко, не набирая высоту, рассказали очевидцы.Теракт или диверсияОдной из возможных версий
катастрофы назывался теракт. Однако согласно результатам предварительного
расследования, признаков теракта или диверсии на борту упавшего в Черном море самолета
не обнаружено. По информации ФСБ, ТУ-154 не перевозил грузов военного или
двойного назначения. "По поводу теракта у
меня существует лишь единственное сомнение: самолет не должен был оказаться в
Сочи, дозаправка планировалась в Моздоке, а потому, маловероятно, что в
адлерском аэропорту кто-то мог целенаправленно пронести взрывчатые вещества
именно на этот борт", – цитирует одного из действующих пилотов крупной
российской авиакомпании "Московский Комсомолец". Он предположил, что кто-нибудь
легко мог попросить передать небольшую "посылочку" приятелю, родственнику или
знакомому в Хмеймим.
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