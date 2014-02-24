Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы

28 декабря 2016, среда, 19:59 – ИА СОЧИ-24



Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы

Новогодние каникулы обещают быть по-зимнему морозными и лютыми. Холодать в московском регионе начнет уже с 3 января.В последние дни уходящего года ожидается слабый мороз, а новогоднюю ночь столицавстретит с атлантическим циклоном. Затем в регион начнет поступать арктическийвоздух. Как сообщили в Гидрометцентре России, похолодание ожидается с 3 января.В последние рабочие дни года в Московском регионе температура воздуха вночные часы понизится до минус 10 градусов, а днем будет находиться в пределахминус 5 градусов – ноля градусов, передает ТАСС со ссылкой на представителяметеослужбы.Новогодняя ночь и первые дни 2017 года пройдут под влиянием атлантическогоциклона и его атмосферных фронтов. Будет снежно, скользко и тепло – температураповысится до отметки плюс 2 градуса.Ситуация резко изменится уже ночью 3 января, когда с севера начнетпроникать холодный арктический воздух. На улице будет от минус 5 до минус 10градусов, а днем – от 3 до 8 градусов мороза. В последующие каникулярныепраздничные дни в московский регион придет настоящая русская зима с традиционноморозной погодой.Столбик термометра 4 января опустится ночью до 12-17 градусов ниже ноля,днем будет минус 8 – минус 13 градусов. А на следующий день ночью похолодает доминус 15 – минус 20 градусов, днем – до 12-17 градусов.

СОЧИ 24