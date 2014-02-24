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Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы
28 декабря 2016, среда, 19:59 – ИА СОЧИ-24
В последние дни уходящего года ожидается слабый мороз, а новогоднюю ночь столица
встретит с атлантическим циклоном. Затем в регион начнет поступать арктический
воздух. Как сообщили в Гидрометцентре России, похолодание ожидается с 3 января.
В последние рабочие дни года в Московском регионе температура воздуха в
ночные часы понизится до минус 10 градусов, а днем будет находиться в пределах
минус 5 градусов – ноля градусов, передает ТАСС со ссылкой на представителя
метеослужбы.
Новогодняя ночь и первые дни 2017 года пройдут под влиянием атлантического
циклона и его атмосферных фронтов. Будет снежно, скользко и тепло – температура
повысится до отметки плюс 2 градуса.
Ситуация резко изменится уже ночью 3 января, когда с севера начнет
проникать холодный арктический воздух. На улице будет от минус 5 до минус 10
градусов, а днем – от 3 до 8 градусов мороза. В последующие каникулярные
праздничные дни в московский регион придет настоящая русская зима с традиционно
морозной погодой.
Столбик термометра 4 января опустится ночью до 12-17 градусов ниже ноля,
днем будет минус 8 – минус 13 градусов. А на следующий день ночью похолодает до
минус 15 – минус 20 градусов, днем – до 12-17 градусов.
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