ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне

30 декабря 2016, пятница, 22:14 – ИА СОЧИ-24

Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей.
Среди нескольких сотен гостей, которые оказались приглашены на новогоднюю вечеринку Дональда Трампа, ожидается немало влиятельных и знаменитых людей. В частности, стало известно, что ночь на 1 января вместе с избранным президентом США могут провести знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне, а также музыкальный продюсер Куински Джонс.Эксперты не сомневаются, что папараци найдут еще немало интересных гостей Трампа среди 800 приглашенных. Журналистам стала известна даже программа праздничного вечера. По данным издания The Hill, сперва гостей пригласят на коктейли, затем будет ужин, после которого предусмотрены танцы. Пресс-секретарь избранного президента США Шон Спейсер отметил, что в празднике примет участие  жена Трампа Мелания и его младший сын Баррон.Впрочем, внимание западных СМИ оказалось сосредоточено на фигуре Сильвестра Сталлоне. Журналисты напомнили, что ранее актер отказался возглавить Национальный фонд искусств, как это предложил ему избранный президент США. Он отметил, что это очень лестное предложение, но сам он предпочитает сосредоточиться на другой общественной деятельности – помощи ветеранам Вьетнама.Отметим, ранее Трамп рассказывал о нежелании видеть некоторых звездных гостей на свой инаугурации. Он подчеркнул, что хотел бы видеть на торжественной церемонии простых людей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне

Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»

вчера, 21:43
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с юмором отнесся к заявлению депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского..»

вчера, 21:30
Чуркин: США решили преследовать детей

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал гонения властей США на российских дипломатов..»

вчера, 21:29
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь

Врачи-сексологи советуют в новогоднюю ночь делать массаж горячими мандаринами. А постель эксперты рекомендуют превратить в большой "сугроб"...»

вчера, 21:16
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360"..»

вчера, 21:14
В доме на севере Москвы загорелась квартира

В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru..»

вчера, 21:00
В метро Москвы объявлена угроза взрыва

Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru..»

вчера, 20:29
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне

Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»

вчера, 21:43
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с юмором отнесся к заявлению депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского..»

вчера, 21:30
Чуркин: США решили преследовать детей

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал гонения властей США на российских дипломатов..»

вчера, 21:29
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь

Врачи-сексологи советуют в новогоднюю ночь делать массаж горячими мандаринами. А постель эксперты рекомендуют превратить в большой "сугроб"...»

вчера, 21:16
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360"..»

вчера, 21:14
В доме на севере Москвы загорелась квартира

В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru..»

вчера, 21:00
В метро Москвы объявлена угроза взрыва

Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru..»

вчера, 20:29
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.