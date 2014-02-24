Новый мем о растерянности покоряет Сеть

17 февраля 2017, пятница, 17:13 – ИА СОЧИ-24



Новый мем о растерянности покоряет Сеть

Мемом стал блогер и создатель подкастов Дрю Сканлон. Он весьма неожиданно отреагировал на слова о земледелии в видеоролике под названием "Непрофессиональные пятницы".В ответ на утвержденияигрока о том, что он "обрабатывает землю с помощью мотыги", Сканлон удивленнои растеряно моргает.Пользователи Сетисоздали GIF-мем с удивленным лицом мужчины. Вскоре люди стали описывать всоцсетях различные смешные ситуации, реакция на которые может выглядеть именно такимобразом."Когда я хочучто-то купить, мой банковский аккаунт реагирует вот так", – острит @jaboukie. "Я запишусь на курс биологии, ядостаточно умен, чтобы его посещать. Преподаватель говорит: "Клетка".Моя реакция", – шутит @eskbl. "Таким будет мое лицо в судный день", – отмечает @abedelrey. Напомним, недавно мемом сделалось и лицоголливудской звезды Вайноны Райдер. Причиной стала очень эмоциональная мимикаактрисы на вручении премии Гильдии киноактеров. Выражение лица звезды Голливуда во время вручения ейпремии за сериал "Очень странные дела" привлекло пользователей социальныхсетей. Они посчитали, что характерная реакция Вайноны может быть использованав различных жизненных ситуациях. Во время вручения награды сериалу лицо ВайноныРайдер перекосило. Многих ее мимика ввергла в недоумение. Некоторые зрителисчитают, что это был лучший момент церемонии.

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