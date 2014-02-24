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Новый мем о растерянности покоряет Сеть

17 февраля 2017, пятница, 17:13 – ИА СОЧИ-24

Новый мем о растерянности покоряет Сеть
Новый мем о растерянности покоряет Сеть
Мемом стал блогер и создатель подкастов Дрю Сканлон. Он весьма неожиданно отреагировал на слова о земледелии в видеоролике под названием "Непрофессиональные пятницы".
В ответ на утверждения
игрока о том, что он "обрабатывает землю с помощью мотыги", Сканлон удивленно
и растеряно моргает.
Пользователи Сети
создали GIF-мем с удивленным лицом мужчины. Вскоре люди стали описывать в
соцсетях различные смешные ситуации, реакция на которые может выглядеть именно таким
образом.
"Когда я хочу
что-то купить, мой банковский аккаунт реагирует вот так", – острит @jaboukie. "Я запишусь на курс биологии, я
достаточно умен, чтобы его посещать. Преподаватель говорит: "Клетка".
Моя реакция", – шутит @eskbl. "Таким будет мое лицо в судный день", – отмечает @abedelrey. Напомним, недавно мемом сделалось и лицо
голливудской звезды Вайноны Райдер. Причиной стала очень эмоциональная мимика
актрисы на вручении премии Гильдии киноактеров. Выражение лица звезды Голливуда во время вручения ей
премии за сериал "Очень странные дела" привлекло пользователей социальных
сетей. Они посчитали, что характерная реакция Вайноны может быть использована
в различных жизненных ситуациях. Во время вручения награды сериалу лицо Вайноны
Райдер перекосило. Многих ее мимика ввергла в недоумение. Некоторые зрители
считают, что это был лучший момент церемонии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:14
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вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
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