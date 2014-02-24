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Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"
3 февраля 2017, пятница, 18:00 – ИА СОЧИ-24
Стало известно, что женщина, получившая 45% ожогов тела и попавшая в реанимацию, написала заявление, в котором
отказалась от обвинений в адрес медработника. По ее новым сообщениям, она не подвергалась насилию."Было проведено расследование, и пациентка сказала,
что никто ее не трогал. Она написала заявление, что ее никто не насиловал", – цитирует
представителя пресс-службы Минздрава Московской области агентство городских
новостей "Москва". Получается, что пациентка оговорила мужчину.
"Она просто не хочет, чтобы он, врач, там работал", -
добавили в ведомстве. Также представитель Минздрава отметил, что "врачи – это
самые незащищенные в мире люди". Он призвал серьезно задуматься о том, чтобы
принять закон или какие-либо другие меры, которые позволили бы врачу защитить себя,
либо сделать это работодателю. "Это должно обсуждаться на федеральном уровне",
– заключил представитель ведомства.Однако в правоохранительных органах отрицают отказ пострадавшей от своего заявления. "Потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний", – цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что женщина была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных сведений.Напомним, ранее сообщалось,
что врач анестезиолог-реаниматолог задержан в Подмосковье по подозрению в
сексуальном насилии над 43-летней пациенткой, имеющей 45% ожогов тела и
находящейся в беспомощном состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье
"Насильственные действия сексуального характера". Позднее мужчина был
арестован.
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