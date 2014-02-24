Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"

3 февраля 2017, пятница, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"

По информации Минздрава Московской области, пациентка Подольской городской больницы №2, сообщившая об изнасиловании ее врачом-анестезиологом во время нахождения в реанимации, опровергла этот факт. Однако в правоохранительных органах этого не подтвердили.Стало известно, что женщина, получившая 45% ожогов тела и попавшая в реанимацию, написала заявление, в которомотказалась от обвинений в адрес медработника. По ее новым сообщениям, она не подвергалась насилию."Было проведено расследование, и пациентка сказала,что никто ее не трогал. Она написала заявление, что ее никто не насиловал", – цитируетпредставителя пресс-службы Минздрава Московской области агентство городскихновостей "Москва". Получается, что пациентка оговорила мужчину."Она просто не хочет, чтобы он, врач, там работал", -добавили в ведомстве. Также представитель Минздрава отметил, что "врачи – этосамые незащищенные в мире люди". Он призвал серьезно задуматься о том, чтобыпринять закон или какие-либо другие меры, которые позволили бы врачу защитить себя,либо сделать это работодателю. "Это должно обсуждаться на федеральном уровне",– заключил представитель ведомства.Однако в правоохранительных органах отрицают отказ пострадавшей от своего заявления. "Потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний", – цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что женщина была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных сведений.Напомним, ранее сообщалось,что врач анестезиолог-реаниматолог задержан в Подмосковье по подозрению всексуальном насилии над 43-летней пациенткой, имеющей 45% ожогов тела инаходящейся в беспомощном состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье"Насильственные действия сексуального характера". Позднее мужчина быларестован.

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