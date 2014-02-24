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О крушении Ту-154 предупреждали за сутки

25 декабря 2016, воскресенье, 16:29 – ИА СОЧИ-24

О крушении Ту-154 предупреждали за сутки
О крушении Ту-154 предупреждали за сутки
За сутки до падения самолета Ту-154 в акватории Черного моря тревожными предчувствиями о грядущей катастрофе с подписчиками своего блога поделился Артем Драгунов. Он уверен, что за крушением стоит чья-то злая воля.
Сообщение с предупреждением о грядущей катастрофе появилось на странице Артема Драгунова в Живом Журнале ранним утром 24 декабря. "Будет еще один сбитый самолет. Не знаю где и когда, но эфир взорвется резонансами и везде будут ссылки на предыдущие случаи... Бдите", – написал он. Отметим, ранее в этом блоге уже появлялись верные предсказания о грядущих катастрофах.Тем не менее не многие подписчики восприняли эти слова блогера всерьез. Однако вскоре их подтвердила сама жизнь. Артем Драгунов опубликовал новый пост, в котором выразил уверенность, что крушение не было следствием случайной технической неисправности или ошибки пилотов."Я больше чем уверен, что был сбой навигаторов и электроники... Причем умышленный", – написал он. Судя по всему, блогер полагает, что системы самолета могли намеренно отключить при помощи неизвестного устройства, установленного на другом самолете, корабле, на земле или даже на космическом спутнике. "Я считаю, что машину сбивали. Возможно, ошибаюсь, но все же... Кто, как и чем – пока не знаю. Но моя интуиция говорит – что это не было аварией. Это была атака!" – подчеркнул Артем Драгунов. Также он высказал свое мнение о возможных мотивах подобного нападения."Халифат сдает партию. Вернее даже не он, а его вершители... А они сильно злобные, если проигрывают. Допускаю начало охоты за головами", – добавил блогер. Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, через 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В московском метро из-за пассажира произошел сбой

На участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел сбой..»

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На юге Москвы с крыши ТЦ упал подросток

На юге столицы с крыши торгового центра "Нагатинский" упал 13-летний мальчик..»

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На 24-м километре Щелковского шоссе автомобиль Mercedes столкнулся с КамАЗом..»

вчера, 21:46
Секс с чиновником хотят приравнять к взятке

В России планируют расшить понятие взятки..»

вчера, 21:28
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе

В столице экипаж ДПС на большой скорости сбили на пешеходном переходе девушку. Инцидент произошел на улице Свободы 28 марта...»

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