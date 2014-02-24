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Обама нажаловался Путину по спецтелефону

21 декабря 2016, среда, 09:43 – ИА СОЧИ-24

Обама нажаловался Путину по спецтелефону
Обама нажаловался Путину по спецтелефону
Президент США Барак Обама совершил звонок российскому лидеру Владимиру Путину при помощи так называемого красного телефона – специальной линии для экстренной связи. Это происходило в преддверии выборов нового главы Белого дома, а разговор шел о "российских хакерах", которые якобы атаковали американскую избирательную систему.
В американских СМИ продолжаются спекуляции на тему якобы вмешательства России во внутренние дела США, в частности – в выборы президента страны. Так, издание NBC сообщило, что в преддверии голосования Барак Обама связался с Владимиром Путиным при помощи "красного телефона" – специальной горячей линии между Москвой и Вашингтоном.По линии спецсвязи он пожаловался на действия "российских хакеров" и затребовал прекратить их атаки. В Белом доме подтвердили факт использования Обамой спецтелефона. Представитель американской администрации счел, что послание президента США принесло свои плоды, поскольку в день проведения выборов "ничего не произошло", передает РИА Новости.При этом в своем обращении президент США сравнил виртуальные атаки с реальными. "Международное право, в том числе законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется и на действия в киберпространстве", – говорилось в его сообщении, переданном по спецлинии. "Красный телефон" – система экстренной связи, которая используется во время крупных кризисов, таких как теракты 11 сентября или вторжение в Ирак. Система предназначена для отправки электронных писем. При этом для администрации Обамы это стал первый совершенный ими по спецсвязи контакт.Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили Россию в попытках повлиять на итоги выборов президента США. Впрочем, никаких доказательств своим словам они не предоставили. Это, однако, не помешало ряду американских изданий подать эту информацию как установленный факт. Президент России Владимир Путин отметил, что в обнародованных документах нет ничего, что бы соответствовало интересам России. Он добавил, что антироссийская истерика вокруг произошедшего нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от содержания бумаг.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
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В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
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