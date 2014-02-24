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Обама придумал новый повод для санкций

28 декабря 2016, среда, 09:58 – ИА СОЧИ-24

Обама придумал новый повод для санкций
Обама придумал новый повод для санкций
Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы.
Решение по новым санкциям относительно России может быть опубликовано уже до Нового года, сообщает The Washington Post. В него могут войти как экономические, так и дипломатические меры "наказания". Также под ограничения могут попасть и кибертранзакции.Однако для этого администрации Белого дома приходится быстро переписывать действующий президентский указ от 2015 года. В нем указано, что Соединенные Штаты вправе реагировать на кибератаки только в том случае, если хакеры нанесли сильный урон компьютерным сетям или критической инфраструктуре. Так как избирательный процесс не подходит ни под одну из этих категорий, администрация вносит в указ соответствующие коррективы. В Белом доме пытаются приравнять выборы к критической инфраструктуре страны.При этом новая версия указа составляется так, чтобы избранный президент Дональд Трамп не смог отменить его сразу после инаугурации. Член администрации Барака Обамы отметил, что одна из главных целей при составлении документа – добиться того, чтобы "было трудно сделать шаг назад".Среди новых ограничительных мер издание отмечает ограничение выдачи виз конкретным лицам, блокировку их счетов и арест недвижимости, находящихся под юрисдикцией США. Самим американцам запретят иметь деловые контакты с теми, кого заподозрят в причастности к кибератакам на избирательную систему Соединенных Штатов.Напомним, ранее консалтинговое агентство Bloomberg опубликовало результаты опроса экспертов по поводу будущего антироссийских санкций. Согласно результатам, за отмену западных ограничительных мер высказались около 55% аналитиков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Обама придумал новый повод для санкций

Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»

сегодня, 09:28
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве

Утром 28 декабря в поселке Киевский на 63-м километре Киевского шоссе в Троицком административном округе Новой Москвы лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает "360"..»

сегодня, 09:14
В Уругвае задержали двух россиян

В Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино задержаны двое граждан России, передает "Газета.ру"..»

сегодня, 09:14
Что означают последние слова пилотов Ту-154

Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»

сегодня, 09:01
Юный москвич задушил младшего брата

В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат...»

сегодня, 08:44
В США разбился самолет

В горах национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс штата Теннесси потерпел крушение легкомоторный самолет, передает "Газета.ру"..»
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