Обама придумал новый повод для санкций

28 декабря 2016, среда, 09:58 – ИА СОЧИ-24



Обама придумал новый повод для санкций

Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы.Решение по новым санкциям относительно России может быть опубликовано уже до Нового года, сообщает The Washington Post. В него могут войти как экономические, так и дипломатические меры "наказания". Также под ограничения могут попасть и кибертранзакции.Однако для этого администрации Белого дома приходится быстро переписывать действующий президентский указ от 2015 года. В нем указано, что Соединенные Штаты вправе реагировать на кибератаки только в том случае, если хакеры нанесли сильный урон компьютерным сетям или критической инфраструктуре. Так как избирательный процесс не подходит ни под одну из этих категорий, администрация вносит в указ соответствующие коррективы. В Белом доме пытаются приравнять выборы к критической инфраструктуре страны.При этом новая версия указа составляется так, чтобы избранный президент Дональд Трамп не смог отменить его сразу после инаугурации. Член администрации Барака Обамы отметил, что одна из главных целей при составлении документа – добиться того, чтобы "было трудно сделать шаг назад".Среди новых ограничительных мер издание отмечает ограничение выдачи виз конкретным лицам, блокировку их счетов и арест недвижимости, находящихся под юрисдикцией США. Самим американцам запретят иметь деловые контакты с теми, кого заподозрят в причастности к кибератакам на избирательную систему Соединенных Штатов.Напомним, ранее консалтинговое агентство Bloomberg опубликовало результаты опроса экспертов по поводу будущего антироссийских санкций. Согласно результатам, за отмену западных ограничительных мер высказались около 55% аналитиков.

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