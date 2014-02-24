Обама расплакался на речи под хохот Захаровой

11 января 2017, среда, 09:45 – ИА СОЧИ-24



Обама расплакался на речи под хохот Захаровой

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго. От переизбытка чувств в собственном выступлении глава Белого дома расплакался. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, наоборот, с юмором отнеслась к последним дням Обамы на посту американского лидера.В своей речи Барак Обама отметил сильное влияние США на остальные государства. "Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим мировым влиянием до тех пор, пока мы не откажемся от того, что отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая запугивает маленьких соседей", – заявил политик.Он заявил, что угрозу мировому порядку представляют фанатики-исламисты и диктаторы, находящиеся у власти в ряде стран. По словам президента, они опаснее, чем заминированная машина или ракета. Американский лидер выразил уверенность в том, что "ИГ" будет ликвидировано.Обама призвал народ США развивать и защищать демократию и права человека. По его словам, разрушение ценностей приведет к увеличению гражданских и межнациональных войн, и свободы Америки могут оказаться под угрозой."Демократия может прогнуться, если мы предадимся страху. Так что мы, жители США, должны быть бдительны в отношении внешней агрессии. Мы должны противостоять ослаблению ценностей, которые сделали нас теми, кто мы есть", – подчеркнул глава государства.При этом Обама заверил, что за время его правления "Америка стала лучше и сильнее". Среди главных своих достижений он выделил снятие запрета на однополые браки, развитие системы здравоохранения и закрытие иранской ядерной программы "без единого выстрела".Политик не смог сдержать слез во время выступления. Аудитория встретила пламенную речь президента бурными аплодисментами. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в социальной сети Facebook, что Вашингтон каждый день принимает "бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики". "Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить", – отметила Захарова. Напомним, что президентский срок Барака Обамы подходит к концу. Пост главы США 20 января займет республиканец Дональд Трамп.

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