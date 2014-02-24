Обама ссорит США и Китай перед приходом Трампа

26 декабря 2016, понедельник, 09:16 – ИА СОЧИ-24



Обама ссорит США и Китай перед приходом Трампа

Президент США Барак Обама издал указ о распределении денежных средств на военные нужды, который предусматривает сотрудничество с Тайванем. Подобный шаг вызвал настоящий гнев у китайский властей, которые уже сделали жесткое заявление.Подконтрольные Демократической партии СМИ, а также близкие к этим политическим силам эксперты отмечали, что приход к власти Дональда Трампа может осложнить отношения США и Китая. Однако практика показала, что с этой задачей справляется и сам Барак Обама. Так, один из указов американского лидера, изданный под конец его президентской карьеры, рискует серьезно осложнить внешнеполитические отношения США и Китая.Речь идет о выделении средств Пентагону на военное сотрудничество с Тайванем. Подобный указ не мог не вызвать протест у Пекина. "Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", – говорится в тексте заявления. Впрочем, возможно, что не все указы администрации Обамы будут действовать долго.О том, что президент США Барак Обама рискует оставить после себя крайне мало наследия соратник Дональда Трампа рассказал в эфире телеканала Fox News. "Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться", – заявилбывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич."Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", – цитирует ТАСС политика. При этом он выразил уверенность, что новой администрации удастся отменить или в значительной степени снизить значимость и действенность даже тех распоряжений Обамы, которые не подлежат пересмотру или аннулированию.При этом некоторые важные решения Барака Обамы Ньют Гингрич объясняет банальной местью уходящего президента своему преемнику. "Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", – уверен соратник избранного главы государства.В частности, речь может идти о решении Барака Обамы запретить дальнейшую продажу прав на разработку большей части принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. В пресс-службе Белого дома этот шаг связывают с заботой об окружающей среде.

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