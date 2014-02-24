Обама стыдливо потратил $221 млн в последние часы работы

24 января 2017, вторник, 08:45 – ИА СОЧИ-24



Обама стыдливо потратил $221 млн в последние часы работы

В последние часы своей работы администрация 44-го президента США Барака Обамы перевела Палестинской автономии 221 миллион долларов. Это может вызвать недовольство у нового американского лидера Дональда Трампа и конгрессменов.Оппоненты 44-го президента США уверены: даже спустя годы после ухода Барака Обамы с должности главы Белого дома американские власти будут сталкиваться с последствиями его политики. Критике подвергается как распределение финансов, так и внешнеполитический курс его администрации. Однако в последние часы своей работы американский лидер умудрился принять решение, за которое его можно осуждать сразу с двух направлений. Речь идет о переводе Палестинской автономии 221 миллиона долларов. Администрация Барака Обамы уведомила об этом конгресс утром 20 января, за несколько часов до официального вступления Дональда Трампа в должность президента, передает ТАСС. Уходящий лидер о столь крупной трате, способной снова осложнить отношения США и Израиля, стыдливо умолчал.Кроме того, администрация Обамы выделила шесть миллионов долларов на расходы в сфере внешней политики, в том числе четыре миллиона – на программы в области изменения климата, 1,25 миллиона – на нужды организаций под эгидой ООН, 1,05 миллиона – на финансирование деятельности специального представителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по Южной и Центральной Азии. Эксперты считают, что реакция конгресса и Трампа будет негативной.По словам республиканца, Обама испортил отношения США и Израиля. Трамп пообещал исправить ситуацию после прихода в Белый дом. Добавим, что 45-й американский президент уже пригласил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США, а также поддержал перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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