Обама в агонии выслал российских дипломатов

29 декабря 2016, четверг, 23:29 – ИА СОЧИ-24



Обама в агонии выслал российских дипломатов

Вместе с введением новых санкций из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы российские дипломаты, завили в администрации Барака Обамы. Он также сообщил, что США не ограничатся публично объявленными мерами.Более 30 российских дипломатов будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Государственный департамент объявил сегодняперсонами нон грата 35 российских официальных лиц, действующих вСоединенных Штатах, чья деятельность не соответствует ихдипломатическому или консульскому статусу", – говорится в заявленииГосдепа США. Там отметили, что будут закрыты двадипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения,принадлежащих России.Глава Белого Дома сообщил, что Конгрессу США в ближайшие дни будет представлен доклад о вмешательстве России в выборы. Обама добавил, что новые санкции вводятся после "неоднократных предупреждений". "Эти действия предпринимаются в ответ напреследование россиянами американских дипломатов и на действия состороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуютдипломатической практике", – цитирует Reuters сотрудника в администрации президента США. В разделе "Компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер.Согласно заявлению Минфина США, в новыйсанкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, ЕвгенийБогачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что ониявляются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.Спикер палаты представителей конгресса Пол Райануже выступил с заявлением. Он сообщил, что данный шаг является "запоздалым", аполитику Обамы в отношении России считает неэффективной.В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал демарш агонией уходящей администрации. "Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некуюагонию команды Обамы, которая пытается создать трудности длявыстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, сТрампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надобудет преодолевать", – цитирует его РИА Новости.

СОЧИ 24