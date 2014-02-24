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Обама в агонии выслал российских дипломатов

29 декабря 2016, четверг, 23:29 – ИА СОЧИ-24

Обама в агонии выслал российских дипломатов
Обама в агонии выслал российских дипломатов
Вместе с введением новых санкций из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы российские дипломаты, завили в администрации Барака Обамы. Он также сообщил, что США не ограничатся публично объявленными мерами.

Более 30 российских дипломатов будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. "Государственный департамент объявил сегодня
персонами нон грата 35 российских официальных лиц, действующих в
Соединенных Штатах, чья деятельность не соответствует их
дипломатическому или консульскому статусу", – говорится в заявлении
Госдепа США. Там отметили, что будут закрыты два
дипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения,
принадлежащих России.

Глава Белого Дома сообщил, что Конгрессу США в ближайшие дни будет представлен доклад о вмешательстве России в выборы. Обама добавил, что новые санкции вводятся после "неоднократных предупреждений". "Эти действия предпринимаются в ответ на
преследование россиянами американских дипломатов и на действия со
стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют
дипломатической практике", – цитирует Reuters сотрудника в администрации президента США. В разделе "Компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер.
Согласно заявлению Минфина США, в новый
санкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений
Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что они
являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.
Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан
уже выступил с заявлением. Он сообщил, что данный шаг является "запоздалым", а
политику Обамы в отношении России считает неэффективной.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал демарш агонией уходящей администрации. "Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую
агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для
выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с
Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо
будет преодолевать", – цитирует его РИА Новости.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
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В Санкт-Петербурге на пересечении Вознесенского проспекта и Садовой улицы заглох необычный автомобиль – бронетранспортер, переделанный в такси..»

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