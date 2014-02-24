"Обама вяжет шапочки для "марша кисок""

10 января 2017, вторник, 15:00 – ИА СОЧИ-24



"Обама вяжет шапочки для "марша кисок""

Противники Дональда Трампа никак не могут смириться с его победой на президентских выборах в США. Активистки намечающегося Женского марша на Вашингтон готовят для своей акции оригинальную форму. Они призвали всех сочувствующих вязать шапочки в виде кошачьих ушей. По их замыслу, такой головной убор должен символизировать "силу женских гениталий".Проект "Кискошапка", запущенный в ноябре, призывает людей с разных концов Америки вязать шапочки для участниц марша. Демонстрация назначена на 21 января – следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Основательницы проекта – сценарист Криста Соу и архитектор Джейна Цвайман – хотят, чтобы все желающие изготовили как минимум по одной простой шапке, "символизирующей силу кисок". В интернете опубликованы схемы шапок для вязания крючком и для шитья.По данным организаторов, один мужчина уже сделал 100 шапок для участниц марша. Среди присоединившихся к проекту – 99-летняя женщина и 7-летний ребенок, который никогда раньше не вязал.Свою миссию прогрессивные активистки видят в следующем: дать участницам Женского марша на Вашингтон возможность сделать уникальное коллективное заявление, чтобы активисток лучше услышали, дать людям, которые не смогут физически присутствовать на Национальной аллее, возможность выступить от своего имени и поддержать права женщин. "Чем лучше мы видны, тем лучше нас слышат. Поддержим вместе права женщин эффективным и креативным способом!" – пишут они на сайте проекта "Кискошапка". Призывы феминисток удивили автора статьи в The American Conservative. "Оказывается, если в массовом порядке натянуть на головы вагинальные символы, вас лучше услышат!" – поражается открытию Род Дреер. Но, оказывается, это еще не самое удивительное."Нам тоже нравится каламбур между "pussyhat" и "pussycat" (кошечка). Но "киска" – это еще и уничижительное обозначение женских гениталий. Мы назвали наш проект этим словом, несущим специфическую нагрузку, потому что мы хотим вернуть его себе в контексте борьбы с дискриминацией. В наше время по факту наличия "кисок" нам приписывают "женский" гендер. К женщинам – как трансгендерным, так и цисгендерным – в нашем обществе относятся несправедливо. Однако мы должны добиваться справедливого отношения, а не позволять отнять у нас наши "киски", не отрицать нашу женскость или женственность. Тело женщины принадлежит женщине", – приводят убийственный довод "Кискошапки".Безуспешно попытавшись переварить такую премудрость, Род Дреер пришел к выводу: этим дамам действительно нужны "кискошапки". "Чтобы прикрыть дыры, через которые кафедры гендерных исследований высосали мозг из их голов", – пишет автор.А пользователи соцсетей, комментирующие статью, кажется, знают, кто этот "один мужчина, связавший 100 шапок". Большинство согласны, что активный вязальщик – не кто иной, как Барак Обама.

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