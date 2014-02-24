Обаму объявили в розыск после теракта в Стамбуле

5 января 2017, четверг, 13:00 – ИА СОЧИ-24



Обаму объявили в розыск после теракта в Стамбуле

Пользователи социальных сетей заметили необычное сходство стамбульского террориста и президента США Барака Обамы. Американский лидер даже попал на объявления о розыске боевика.Правоохранительные органы Турции пытаются найти террориста, который совершил нападение на ночной клуб в новогоднюю ночь. Помогают им в этом и местные СМИ, и пользователи социальных сетей. Однако иногда действия простых граждан только мешают следователям.Так, турецкое издание Yeni Akit разместило у себя на сайте объявление о розыске боевика, рядом с которым было помещено фото Барака Обамы. Пользователи социальных сетей заметили необычное сходство между террористом и американским лидером. Некоторые турки всерьез восприняли сообщение, опубликованное изданием, и объявили в розыск президента США. Необычный "твит" практически молниеносно распространился по социальным сетям.Ранее местные власти сообщали, что им уже удалось установить личность исполнителя теракта. Его имя не раскрывается в интересах следствия.Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Неизвестный с автоматом ворвался в здание и начал расстреливать посетителей. В результате теракта погибли 39 человек, в том числе россиянка Нурана Гасанова, около 70 человек получили ранения.Как писали Dni.Ru, предполагаемый злоумышленник скрылся с места происшествия. Сообщается, что он был одет в костюм Санта Клауса.

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