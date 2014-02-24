ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Обаму отправляют на выборы президента Франции

24 февраля 2017, пятница, 15:01 – ИА СОЧИ-24

Обаму отправляют на выборы президента Франции
Обаму отправляют на выборы президента Франции
Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии.
Несмотря на то, что в деловой среде специалист из одной компании может перейти на работу в другую, в политике подобный принцип применяется крайне редко. По устоявшимся традициям, если человек представляет интересы какой-то страны, то он всегда будет связан именно с ней. В особенности это касается президентов.Изменить ситуацию хотят французские активисты. В Париже были замечены плакаты с портретом 44-го президента США Барака Обамы и лаконичной надписью Obama17 и призывом посетить одноименный сайт. На интернет-странице мысль почитателей политического таланта бывшего американского лидера развернута более подробно.Всем желающим предлагается подписать петицию, целью которой является убедить Обаму принять участие в выборах президента Франции. Активисты уверены, что им удастся привлечь внимание отошедшего от дел президента, собрав миллион подписей. Причины, по которым кандидата в президенты французские активисты были вынуждены искать за океаном, оказались просты. Дело в том, что некоторых французов напугали кандидаты, пользующиеся популярностью среди большинства их сограждан."Во времена, когда Франция собирает массово голосовать за ультраправого кандидата, мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца", – цитирует РИА Новости сообщение на сайте. В издании ABC News обратили внимание на существование по меньшей мере одной, но весьма существенной помехи для реализации этого торжества демократии.Дело в том, что президентом Франции, согласно существующим законам, может стать только француз, а Барак Обама, при всех своих талантах и достоинствах, французским паспортом похвастаться не может. Впрочем, авторы инициативы прекрасно осведомлены об этом обстоятельстве и оно их не останавливает. "Мы подумали, что, возможно ли это или нет, француз он или нет, мы должны это сделать на самом деле, мы должны дать людям надежду", – объяснил активист.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»

сегодня, 16:14
Мэр Рима попала в больницу

Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA..»

сегодня, 15:45
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии

Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru..»

сегодня, 15:15
Когда Эрдоган приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости..»

сегодня, 15:01
Обаму отправляют на выборы президента Франции

Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»

сегодня, 14:44
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы

На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб..»

сегодня, 14:30
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС..»

сегодня, 13:45
Ученый выжил после падения в жерло вулкана

Чтобы исследовать действующий вулкан Масая 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»

сегодня, 16:14
Мэр Рима попала в больницу

Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA..»

сегодня, 15:45
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии

Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru..»

сегодня, 15:15
Когда Эрдоган приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости..»

сегодня, 15:01
Обаму отправляют на выборы президента Франции

Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии...»

сегодня, 14:44
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы

На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб..»

сегодня, 14:30
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС..»

сегодня, 13:45
Ученый выжил после падения в жерло вулкана

Чтобы исследовать действующий вулкан Масая 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.