Обаму шокировал авторитет Путина в США

16 января 2017, понедельник, 14:15 – ИА СОЧИ-24



Обаму шокировал авторитет Путина в США

Уходящий президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS рассказал о своих опасениях за будущее страны. По его мнению, американцы стали доверять президенту России Владимиру Путину больше, чем правительству Соединенных Штатов.Обама заявил, что ситуация с "хакерскими атаками России" продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставив их забыть о том, что они "играют на одном поле". "Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США", – признался пока еще находящийся на своем посту 44-й президент Америки. Ранее Обама обвинил Россию во влиянии на избирательный процесс в США посредством хакерских атак, что привело к поражению кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В конце декабря он подписал указ о введении новых санкций против Москвы, а также немедленной высылке 35 российских дипломатов и их семей из США. В Кремле неоднократно отвергали все обвинения, называя их голословными, бездоказательными и необъективными. Dni.Ru напоминают, что на прошлой неделе Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго, где ранее начиналась его политическая карьера. Уходящий президент напомнил о роли Вашингтона в борьбе с терроризмом, а также заявил об исключительности Соединенных Штатов. Прощальная пресс-конференция Обамы пройдет в среду, 18 января, за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

СОЧИ 24