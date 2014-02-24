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Обаму уличили в международном преступлении

24 февраля 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24

Обаму уличили в международном преступлении
Обаму уличили в международном преступлении
Активисты в течение нескольких часов раздавали в центре Нью-Йорка, а также в ряде других американских городов, материалы, свидетельствующие в причастности 44-го президента США Барака Обамы к государственному перевороту на Украине. Организованная международным Шиллеровским институтом акция была приурочена к годовщине Майдана.
По случаю годовщины событий на Майдане международный Шиллеровский институт запустил кампанию по ознакомлению американцев с реальной ситуацией на Украине. В ее рамках в Нью-Йорке и других городах США прошла акция по раздаче материалов, проливающих свет на истинных творцов "революции достоинства" или попросту незаконного государственного переворота в Киеве.Для выражения своей позиции активисты собрались на площади на пересечении 47-й улицы и Второй авеню в центральной районе Манхэттен в Нью-Йорке. Недалеко от этого места находится штаб-квартира ООН. Протестующие развернули плакаты с лозунгами "Обаму – в тюрьму", "Ваш враг – Джордж Сорос" и другими, указывающими на причастных к перевороту на Украине политиков."Мы раздали здесь, наверное, несколько сотен наших печатных изданий", – цитирует ТАСС официального представителя Шиллеовского института Дайан Сэр. Она также рассказала, что аналогичные акции прошли в Бостоне и Хьюстоне, а также в Берлине. Активисты поставили перед собой задачу донести до людей правду о том, что произошло на Украине три года назад.Для американцев, считают организаторы акции, как никогда важно знать кто и каким образом свергнул законно избранного президента Украины Виктора Януковича. "Те же люди пытаются теперь отстранить от власти американского президента Дональда Трампа", уверена Дайан Сэр. При этом активную роль при реализации Майдана сыграл и ушедший с поста президента США Барак Обама.В документе отмечается, что формированием общественного мнения перед переворотом занимались около двух тысяч организаций, которые поддерживались США и их союзниками, а также принадлежали Джорджу Соросу. Теперь же он, а также политики, входившие в ближайшее окружение Барака Обамы, активно участвуют в попытках дискредитации Дональда Трампа и мешают нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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